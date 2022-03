Le votazioni si sono tenute ieri sera: rinnovato anche il direttivo

Prende il posto di Gino del Boca. Gli obiettivi: “Consolidare il circolo, la vista sul territorio e azioni concrete per i cittadini”

MERATE – Mattia Salvioni è il nuovo segretario del Pd Merate. L’elezione è avvenuta ieri sera, giovedì 17 marzo, con una buona rappresentanza degli iscritti al Circolo. Rinnovato anche il direttivo del circolo, composto da Gloria Uggeri, Massimo Borghesi,

Giorgio Bossi, Riccardo Brivio e Franco Maggioni, con l’idea anche di introdurre nei prossimi mesi nuovi innesti e risorse qualora si vorrà ampliare la compagine.

Dopo aver ringraziato il precedente direttivo e segretario uscente Gino Del Boca per il lavoro svolto anche negli ultimi mesi molto difficili a causa della pandemia, Salvioni ha ribadito alcuni punti chiave e linee guida che saranno le basi per i prossimi mesi con l’obiettivo di concentrarsi su tre macro -livelli.

Si parte dal consolidamento del circolo, come spiega lo stesso Salvioni: “Il primo periodo vedrà il circolo in una fase di consolidamento interno volta a creare un modello operativo snello ed efficace per stimolare la partecipazione e il contributo di tutti. L’obiettivo è aprirsi alla cittadinanza creando una piattaforma digitale «aperta» di idee, contributi, documentazione patrimonio di tutto il circolo e non solo. Il circolo dovrà essere un punto di incontro «aperto» anche ai nostri sostenitori che vogliono aiutare ad approfondire temi del territorio, nonché per gli attuali consiglieri comunali d’area”.

Altrettanto importante sarà riuscire ad avere sempre una vista sul territorio e promuovere azioni concrete a supporto dei cittadini: “Come PD Merate vorremmo individuare e lavorare su alcuni macro-temi su cui aprire tavoli di interni al circolo e con altre realtà politiche e non sui temi di grande rilevanza territoriale. Da questi tavoli vorremmo proporre iniziative concrete per il territorio”.

Perché sarà importante essere un punto di riferimento per il territorio con uno sguardo al paese e attento al dialogo: “Sarà importante la traduzione delle linee nazionali e regionali per il territorio con una comunicazione chiara ed efficace a cui si intervalleranno eventi e approfondimenti con ospiti nazionali del partito e della società civile sui grandi temi per poi aprire, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali tavoli di discussione con le altre realtà politiche. Il contributo di ogni iscritto ma, soprattutto, della società civile e di chi, anche senza iscriversi vorrà proporre proprie riflessioni, approfondimenti e spunti sarà ben accetto e valorizzato”.

Il circolo si riunirà ogni due martedì a partire dal 22 marzo sia in modalità fisica (presso la sede di Via Trento 26 a Merate che digitale (accedendo al seguente link: https://meet.google.com/ger-ehcq- oss) alle ore 21.00. Sono invitati iscritti e simpatizzanti a partecipare ai primi tavoli di lavoro e per proporre nuovi spunti ed iniziative per il territorio e non solo. L’invito è rivolto in particolar modo ai giovani e alle donne che “sono e dovranno essere sempre più punto di riferimento per il circolo e il territorio, a loro un invito speciale per poter fornire il loro prezioso contributo”.