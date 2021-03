Merate 5 Stelle lancia un sondaggio per intitolare il bosco urbano di via Allende

Merate 5 Stelle torna sulla questione dell’intitolazione del bosco urbano di via Allende

“Dedicarlo alla mamma di Silvio Berlusconi? Siamo sicuri che a Merate non vi siano personalità illustri a cui poterlo intitolare?

MERATE – Un sondaggio per chiedere direttamente ai meratesi a chi vorrebbero intitolare il bosco urbano di via Allende, lo spazio verde regalato da Silvio Berlusconi a tutta la collettività nell’ambito del piano di lottizzazione che ha previsto la realizzazione di case di pregio nell’area di Cascina Vedù. Il gruppo Merate 5 Stelle torna sulla vicenda dopo aver già storto il naso circa la proposta, lanciata dal vice sindaco Giuseppe Procopio di intitolare il bosco urbano alla mamma di Silvio Berlusconi, morta alcuni anni fa.

“Siamo sicuri che per un luogo di Merate non ci sia un’illustre personalità che abbia avuto a che fare con il nostro territorio?” Una domanda a cui segue la proposta di alcuni nomi, a cui titolare il parco di via Allende: nella lista figurano i medici e i sanitari in prima linea contro il Covid, Giulia Maria Crespi, fondatrice del Fai, nata proprio a Merate e scomparsa la scorsa estate, Margherita Hack, già ricercatrice presso l’osservatorio situato in via Bianch, Antonio Scaccabarozzi, pittore internazionale nato a Merate nel 1936. Il sondaggio è aperto: per votare basta raggiungere la pagina Fb del Movimento 5 Stelle Merate.