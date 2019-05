Ospedale Mandic, la soddisfazione di Forza Italia per le scelte dell’Asst Lecco

MERATE – “E’ questa la strada giusta perseguita dai vertici dell’Asst di Lecco a tutela del nostro Ospedale”. Ne è convinto Alfredo Casaletto, responsabile di Forza Italia per il Meratese, soddisfatto per quanto comunicato l’altro ieri in conferenza stampa dal direttore generale dell’Asst di Lecco Paolo Favini. Smentendo le voci relative a un ridimensionamento dell’ospedale Mandic di Merate e in particolare del Pronto Soccorso, Favini ha parlato dell’intenzione di potenziare l’organico attivandosi anche per far raggiungere al Ps la qualifica di Dea di Primo Livello. Una notizia che Forza Italia, così come fatto anche dalla Lega, accoglie in maniera più che positiva. “Apprendiamo con favore la notizia dell’indizione dell’avviso di mobilità per titoli e colloquio di ben tre incarichi a tempo indeterminato di dirigente medico da assegnare all’Uoc di Ortopedia e Traumatologia del Mandic di Merate”.

Casaletto aggiunge: “Come è dato evincere dal testo della deliberazione n. 307 del 14.5.2019 del Direttore Generale, l’attivazione della guardia attiva H/24, al fine di ottemperare a quanto indicato dalla D.G.R. XI/1046 del 17/12/2018 – Regole 2019, è ritenuta fondamentale è doverosa per i Presidi Ospedalieri sedi di Dipartimento di Emergenza e Accettazione di I livello, come il Mandic”. L’auspicio di Forza Italia è che gli avvisi di mobilità diano, nel rispetto dei tempi procedurali, esito positivo il più presto possibile: “Ci facciamo fautori, nel confronto costruttivo con Asst, Ats e Regione Lombardia, di azioni tese alla tutela e alla valorizzazione del nostro ospedale Mandic”.