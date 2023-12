Sanità e politica: Majorino a Merate per un presidio davanti al Mandic

Appuntamento lunedì alle 15 davanti all’ospedale di Merate

L’incontro rientra nel tour promosso dal Pd regionale per incontrare, sul territorio, amministratori locali, esponenti del mondo economico e delle associazioni e cittadini

MERATE – Farà tappa anche a Merate il tour promosso dal Pd regionale per incontrare, sul territorio, amministratori locali, esponenti del mondo economico e delle associazioni e cittadini.

Lunedì 4 dicembre, il capogruppo Pierfrancesco Majorino, insieme al vicepresidente Emilio Del Bono (ospite in città qualche mese fa in occasione della presentazione del questionario sulla sanità promosso dal Pd), alla segretaria regionale Silvia Roggiani e al consigliere regionale e vicesegretario Gian Mario Fragomeli, sarà infatti a Merate per un presidio davanti all’ospedale San Leopoldo Mandic, il cui progressivo depauperamento, aggravato da importanti dimissioni di medici e infermieri, ha portato i sindaci del territorio a chiedere, qualche settimana fa, un incontro, urgente e personale, con l’assessore al Welfare Guido Bertolaso.

Dopo aver fatto tappa a Lecco per una serie di incontri con amministratori locali, esponenti del mondo economico e delle associazioni e cittadini, gli esponenti del Pd regionale saranno a Merate per un presidio e un punto stampa davanti al Mandic, seguito, alle 16, sempre a Merate, in sala civica, da un incontro pubblico con le rappresentanze sindacali dell’ospedale Mandic, gli amministratori locali e i circoli del Pd del territorio. La giornata terminerà a Casatenovo, dove alle 17.30, nella sala consiliare del Comune, i consiglieri regionali del Pd incontreranno amministratori locali e circoli del Pd.