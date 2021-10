Sirtori, colpaccio di Rosa (centrodestra): con 37 voti di scarto è lui il nuovo sindaco

Una vittoria che pone fine alla staffetta tra Negri e Maggioni nei ruoli alternati di sindaco e vice sindaco

Il neo sindaco: “Ha vinto la voglia di cambiamento. Siamo riusciti a creare un’alternativa”

SIRTORI – Con 684 voti contro 647 Matteo Rosa vince le elezioni amministrative diventando il nuovo sindaco di Sirtori. Una vittoria importante, per certi versi clamorosa, visto che mette fine a decenni di amministrazione targati centrosinistra dopo tre mandati del sindaco uscente Davide Maggioni, preceduti, dal 1997 al 2006, da due di Paolo Negri, candidato sindaco di Insieme per Sirtori, sconfitto alle urne proprio ieri.

Una vittoria che sancisce quindi la fine della staffetta tra Negri e Maggioni nel ruolo alternato di sindaco e vice sindaco e che porta il centrodestra alla guida del piccolo comune brianzolo.

Supportata da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, la lista di Rosa è riuscita a conquistare 37 preferenze in più rispetto a quella della maggioranza uscente, unica lista che si era presentata 5 anni fa alle elezioni.

“Sono felicissimo. E’ la dimostrazione che Sirtori voleva il cambiamento” dichiara Rosa all’indomani del voto. “Sono originario di Calolzio e abito qui, nella frazione di Bevera, da 7 anni. Uno dei fattori che mi ha spinto a mettermi in gioco è che vedevo questo paese spento e fermo. Penso che sia importante, soprattutto in una comunità piccola, fare squadra e promuovere momenti di aggregazione”.

Simpatizzante, con tanto di tessera, di Fratelli d’Italia, Rosa desidera ringraziare tutti quelli che, anche dietro le quinte, hanno contribuito a questo risultato per certi versi storico: “Abbiamo lavorato bene in questa campagna elettorale costruendo un’alternativa alla maggioranza uscente. Gli elettori ci hanno premiato. Questa sera ci riuniremo per decidere insieme i prossimi passi: la nostra parola d’ordine è coesione e collaborazione”.