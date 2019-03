Appuntamento venerdì 22 in sala civica per parlare del diritto alla mobilità

Ospiti i consiglieri regionali Dario Violi e Raffaele Erba, oltre all’esperto Luccini

MERATE – Quarto importante appuntamento con le serate a tema organizzate dal Movimento 5 Stelle di Merate. Dopo aver trattato precedentemente temi locali e nazionali, venerdì 22 Marzo si parlerà di “Trasporti e infrastrutture: la mobilità è un diritto” con i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. Al tavolo dei relatori siederanno infatti Dario Violi, dal 2013 Portavoce in Consiglio regionale, rieletto nella legislatura in corso dove ricopre il ruolo di Segretario in ufficio di Presidenza e Raffaele Erba, consigliere regionale.

Tra i relatori sarà presente anche l’ingegner Luciano Luccini, esperto di trasporti, gestione e programmazione del servizio ferroviario a integrazione modale. Nel corso della serata si parlerà di trasporti e infrastrutture, analizzando i problemi, le potenzialità e i vantaggi del trasporto ferroviario. Un focus verrà perciò riservato allo stato di avanzamento dei lavori del Ponte di San Michele di Paderno d’Adda. L’incontro, con inizio alle 21, si terrà in sala civica in viale Lombardia. Sarà moderato da Federico Salomoni, vice segretario FastConfsal. Ingresso libero.