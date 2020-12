Troppi disagi a causa della neve, Cambia Merate interroga

Per il gruppo di minoranza meratese la situazione generata dalla nevicata di lunedì poteva essere gestita meglio

Nell’interrogazione si chiede di trasmettere il piano neve per conoscere nei dettagli costi e mezzi messi in campo

MERATE – Conoscere le ragioni per cui strade, marciapiedi e parcheggi di Merate non sono stati tempestivamente puliti risultando praticamente impercorribili. Ma anche sapere come è strutturato il piano neve, quanti sono i mezzi di lavoro impegnati, le ditte e le società in concreto incaricate di svolgere le operazioni di rimozione della neve e i loro costi.

Sono le domande inserite nell’interrogazione presentata da Cambia Merate in merito ai tanti disagi subiti dalla popolazione a causa dell’abbondante nevicata di lunedì scorso. “L’Amministrazione comunale ha dovuto addirittura sospendere il mercato di martedì 29 dicembre, anche alla luce dell’impossibilità di accedere ai luoghi ad esso deputati, come ad esempio piazza don Minzoni nella giornata di martedì ancora ricolma di neve” puntualizzano i consiglieri guidati dal capogruppo Aldo Castelli asserendo che, di fronte a una nevicata annunciata, si poteva fare di più per prevenire e attutire i disagi alla popolazione.

