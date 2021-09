Appuntamento sabato 25 alle 10.30 da piazza della Vittoria

Una pedalata per conoscere i candidati consiglieri di Identità e futuro nostro Cernusco

CERNUSCO – Una pedalata per conoscere i candidati di Identità e futuro nostro Cernusco, la lista capitanata da Gennaro Toto in corsa alle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021 per contendere alla squadra avversaria di Un passo avanti insieme guidata da Gabriele Gavazzi l’amministrazione di Cernusco. (QUI L’ARTICOLO CON TUTTE LE LISTE IN CORSA NEL LECCHESE ALLE ELEZIONI DEL 3 E 4 OTTOBRE).

L’appuntamento è per sabato 25 settembre con partenza alle 10.30 da piazza della Vittoria e arrivo in località Moscoro dove hanno sede le scuole medie. In loco AddaEbike consentirà di provare gratuitamente le loro bici elettriche e rispondere alle curiosità.

“La bicicletta è la sintesi perfetta di un futuro già presente nel quale adotteremo diversi stili di vita, più attenti alla salute e alla sostenibilità – precisa Toto -. Se vi piace pedalare in compagnia, potete farlo con noi, i candidati della lista civica Identità e Futuro Nostro Cernusco. Partiremo da Piazza della Vittoria e raggiungeremo le scuole medie di Cernusco, luoghi strategici per la crescita dei nostri ragazzi in ambito scolastico e sociale. Nel nostro programma la cooperazione con i comuni limitrofi, su questi e altri temi, gioca un ruolo fondamentale e vogliamo partire da qui, condividendo questa pedalata con la lista Montevecchia al centro guidata da Ivan Pendeggia”.

In caso di maltempo l’uscita in bici è annullata.