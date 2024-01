Merate verso il voto, Salvioni: “Mi dimetto da segretario Pd per dedicarmi alla lista civica”

La scelta dell’ormai ex segretario Dem di Merate

“Al lavoro per un progetto civico ampio e variegato di persone e di esperienze, puntando a garantire le migliori opportunità di successo”

MERATE – Inizia a riscaldarsi il clima in città in vista delle elezioni amministrative di giugno. A rompere gli indugi, comunicando con una lettera le dimissioni dal ruolo di segretario del Partito democratico di Merate, è Mattia Salvioni.

Una scelta, già condivisa con il direttivo e con il circolo degli iscritti, motivata con la volontà di dedicarsi, anima e corpo, al progetto elettorale di dare vita a una lista civica e che potrebbe nascondere anche l’ambizione di ricoprire il ruolo di candidato sindaco di questa formazione trasversale.

Quello che è finora certo è che Salvioni ha deciso di rinunciare al ruolo di segretario del partito cittadino, fin qui condotto senza risparmiarsi in iniziative e attività, su tutte quelle a sostegno dell’ospedale San Leopoldo Mandic e della sanità pubblica in generale, anche per preservare l’autonomia e l’indipendenza del partito in vista delle elezioni europee.

Un modo, insomma, anche per non legare le scelte comunali a quelle europee dando ampio spazio a “manovre” locali per allargare il gruppo della lista civica, puntando, come dice lo stesso ormai ex segretario Dem, “a garantire le migliori opportunità di successo”.

Salvioni sottolinea come “nel corso degli ultimi anni, abbiamo instaurato un percorso di crescita del partito (passato da 35 iscritti nel 2021 a oltre 60 nel 2023), consolidando la presenza a livello meratese e locale e cercando di portarlo ad essere un punto di riferimento per i cittadini e le istituzioni. Il percorso non è terminato, ma importanti passi sono stati fatti. In particolare, l’impegno di tutti gli iscritti e simpatizzanti si è concretizzato in iniziative importanti come gli incontri su temi quali lavoro, donne e diritti e l’apertura del tavolo per la sanità, culminata nell’iniziativa #salviamol’ospedaledimerate che ha promosso una partecipazione civica che mancava da tempo nel territorio e una collaborazione senza precedenti tra le varie realtà del meratese e che si auspica possa contribuire ad un vero cambio di passo nella gestione dell’ambito socio-sanitario del distretto”.

Il passo indietro di Salvioni dal ruolo di leader del circolo meratese non ne inficerà il lavoro: “La riorganizzazione interna che abbiamo perseguito permetterà al direttivo, molto capace e affiatato, di proseguire il lavoro intrapreso, mantenendo un importante legame con i cittadini e con il territorio.

Come concordato nell’ultimo incontro di Coordinamento e in accordo con il Collegio dei Garanti, il direttivo continuerà a operare secondo gli obiettivi prestabiliti, con l’impegno di individuare un nuovo coordinatore o coordinatrice interno entro il prossimo mese, mantenendo tutti gli iscritti partecipi e informati. Mentre intraprendo questa nuova fase nel progetto civico, desidero augurare al Direttivo e a tutti gli iscritti di proseguire con forza, determinazione e spirito di gruppo nel cammino di rinnovamento che abbiamo avviato”.