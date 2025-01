Nominati i rappresentati di Regione nei comitati di gestione dei tre parchi lecchesi

Parco Adda Nord, Parco Montevecchia – Valle del Curone e Parco del Monte Barro

Zamperini: “Grazie a chi ha lavorato con impegno fino ad oggi, e grande soddisfazione per le nuove nomine”

LECCO – Sono stati recentemente nominati i rappresentanti di Regione Lombardia nei Comitati di Gestione dei tre parchi regionali della provincia di Lecco: il Parco Adda Nord, il Parco del Montevecchia e Valle del Curone, e il Parco del Monte Barro.

Il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini, commenta la nomina dei rappresentanti: “Un sentito grazie, a nome del territorio, ai tre presidenti e a tutti coloro che, fino ad oggi, hanno gestito con dedizione e competenza i nostri parchi regionali. Ora inizia una nuova fase, segnata da un significativo rinnovamento nella governance di questi enti”.

“Sono convinto che, seguendo l’esempio dei predecessori, siano stati scelti professionisti competenti e capaci di rilanciare lo spirito dei parchi, preservandone l’identità e la vera essenza” sottolinea Zamperini.

“Questi enti dovrebbero rappresentare un’opportunità per la conservazione dell’ambiente e della biodiversità, non un ostacolo per progetti validi o vincoli burocratici per le attività umane, in particolare quelle agricole e rurali – commenta il Consigliere – È fondamentale affrontare questioni come le autorizzazioni paesaggistiche e altre procedure che, talvolta, generano confusione e complicano la vita di chi vive e lavora all’interno dei parchi”.

Inoltre, aggiunge: “Dobbiamo proseguire con maggiore impegno verso la semplificazione, senza perdere di vista la necessità di rispettare le normative e tutelare il nostro straordinario patrimonio ambientale. Allo stesso tempo, è fondamentale promuovere il turismo e valorizzare la cultura attraverso eventi e iniziative significative“.

Infine, Zamperini conclude: “Esprimo particolare soddisfazione per la nomina della Giunta Regionale, che ha scelto l’amico Luca Liberi per il Parco Adda Nord. Sono certo che saprà svolgere un eccellente lavoro, mettendo passione e impegno, al fianco del nuovo Presidente del Parco, Giorgio Monti“.