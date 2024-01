Gabriele Beccalli eletto nuovo presidente di Fratelli d’italia di Oggiono

Beccalli subentra al presidente uscente Alessandro Negri

OGGIONO -In occasione della riunione del circolo territoriale di Fratelli d’Italia di Oggiono, che si è tenutoi lunedì scorso per il rinnovo degli organi direttivi, è stato scelto l’Ing. Gabriele Beccalli, eletto all’unanimità.

Classe 1978, residente a Bosisio Parini guiderà il circolo affiancato a Giuseppe Brivio, in qualità di vicepresidente e all’Avv. Alan Binda nel ruolo di segretario. Garante delle operazioni di voto il Sindaco di Sirtori Matteo Rosa.

Il neo presidente ha commentato: “È un onore essere stato designato ed eletto col consenso di tutti a nuovo presidente del circolo territoriale dell’oggionese. Innanzi tutto voglio ringraziare per la fiducia il presidente uscente Alessandro Negri che ha fondato e diretto il circolo dalla sua elezione nel 2020 e di cui oggi raccolgo il testimone, con l’intento di proseguire il lavoro svolto fino ad ora, per rafforzare e radicare territorialmente un partito che ha un consenso intorno al 30%. Sarà fondamentale rendere più capillare la presenza a livello locale, con la designazione dei rappresentanti di circolo per comune. Tra le prime sfide che ci aspettano ci sono le prossime elezioni comunali ed europee di giugno, per le quali daremo priorità al dialogo con le altre forze politiche, affiancando il direttivo provinciale nella zona dell’oggionese”.