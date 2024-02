Inaugurato lo spazio elettorale di Insieme per Oggiono

Ieri, sabato, l’inaugurazione dello spazio elettorale di Insieme per Oggiono

“Un luogo aperto in cui ciascuno passando possa entrare per scambiare idee, progetti, per lasciare pensieri e anche critiche”

OGGIONO – “Vorremmo che questo fosse un luogo aperto in cui ciascuno passando possa entrare per scambiare idee, progetti, per lasciare pensieri e anche critiche, sicuro di trovare persone disponibili ed aperte all’ascolto. Ci stiamo organizzando quindi per garantire la massima apertura soprattutto nel fine settimana e il venerdì mattina durante il mercato”. Con queste parole il sindaco Chiara Narciso, candidata alle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno, ha accolto le persone che hanno preso parte all’inaugurazione dello spazio elettorale della lista “Insieme per Oggiono”.

“Sono grata e felice che l’associazione, prima in consiglio direttivo e poi in assemblea dei soci, abbia deciso, in modo compatto e convinto, di confermare la fiducia nei miei confronti chiedendomi di ricandidarmi. Ho accettato con entusiasmo e convinzione per portare avanti il grande lavoro fatto in questi anni, portare a termine i lavori iniziati, dare attuazione ai tanti progetti che abbiamo ancora in corso e ovviamente per sviluppare e attuare quelli nuovi che stiamo costruendo insieme”.

Narciso ha voluto poi ringraziare le persone che hanno lavorato con lei in questi cinque anni di amministrazione riservando un grazie sincero a chi ha accettato di mettersi di nuovo a disposizione, rinnovando l’impegno.

“Siamo arrivati insieme al termine del mandato superando piccole e grandi difficoltà, discutendo anche animatamente, ma rimanendo sempre uniti” ha rimarcato sottolineando il percorso partecipato che ha portato Insieme per Oggiono a coinvolgere le persone per poter dare un piccolo o grande contributo di idee, di impegno, di pensiero per migliorare Oggiono.