Valgreghentino. Matteo Colombo bis, il sindaco uscente presenta la squadra

Nel pomeriggio di oggi la lista civica Rinnovamento e Partecipazione ha svelato i candidati

“Siamo una squadra di persone competenti, ma siamo anche amici che vivono quotidianamente il paese”

VALGREGHENTINO – Il sindaco uscente di Valgreghentino Matteo Colombo, oggi pomeriggio, ha presentato i componenti della lista civica Rinnovamento e Partecipazione in corsa per le elezioni dell’8 e 9 giugno.

Una sala gremita ha partecipato all’evento elettorale: “Sono felice di vedervi qui così in tanti, non a caso nel nome della nostra lista c’è la parola partecipazione, il fatto che siate così numerosi è un segnale importante – ha detto Colombo -. Oggi presentiamo un gruppo che lavora bene assieme e va d’accordo, e questo non è scontato. Siamo prima di tutto un gruppo di amici ma ognuno di noi ha specifiche competenze”.

Prima di presentare i componenti della lista Matteo Colombo ha voluto salutare e testimoniare la sua vicinanza al candidato Giovanni Lambrughi, assente a causa di un lutto famigliare. Quindi ha ringraziato tre persone fondamentali nell’ultimo mandato, che hanno dato tanto a Valgreghentino e hanno dato tanto all’esperienza di Rinnovamento e Partecipazione: Ernesto Longhi, Grazia Brambilla e Rosa Rita Milani.

“Sono tre persone eccezionali che hanno dato tanto al nostro paese e personalmente mi hanno dato importanti consigli nel corso della mia esperienza di amministratore partita quando ero poco più che ventenne come assessore – ha detto Colombo -. In questo contesto vorrei ringraziare anche Elena Pirola“.

Il sindaco uscente ha poi presentato in maniera sintetica i risultati di un questionario rivolto ai cittadini da cui è emerso come i temi più sentiti siano ambiente-sostenibilità e servizi alla persona-sanità. Nell’arco degli ultimi 5 anni, invece, sono stati particolarmente apprezzati gli sforzi dell’amministrazione sulla cura del territorio e sulla cittadinanza attiva.

“Viviamo in un paese bellissimo, immerso nella natura e il tema ambientale non può non starci a cuore, ma tra le priorità abbiamo anche la sicurezza stradale insieme agli spazi e alle attività per i giovani. Credo molto nei giovani e credo molto in quello che possono fare – ha detto Colombo -. Nelle prossime settimane ci sarà senz’altro l’occasione anche per approfondire il nostro programma elettorale”.

La lista Rinnovamento e Partecipazione

Stefania Todeschini (51 anni)

Barbara Fumagalli (40 anni)

Marco D’Angelo (40 anni)

Francesca Panzeri (36 anni)

Massimo Dell’Oro (44 anni)

Loretta Mapelli (57 anni)

Federico Bonacina (33 anni)

Albino Bassani (60 anni)

Dario Bonacina (53 anni)

Chiara Oliveto (34 anni)

Sara Donadoni (53 anni)

Giovanni Lambrughi (50 anni)

“Siamo una squadra di persone competenti, ma siamo anche amici – ha concluso il sindaco uscente prima di svelare i nomi dei candidati -. Sono tutte persone di Valgreghentino che conoscono bene il territorio e lo vivono quotidianamente. Ognuno di loro, infine, è animato da passione e possiede competenze, perché sono necessarie le competenze per affrontare tematiche e problematiche. Tutti i candidati hanno già fatto qualcosa per il nostro paese e hanno lavorato molto per essere oggi qui al mio fianco, al termine di un percorso di condivisione sul merito e sul metodo delle cose”.