Referendum taglio parlamentari: serata “Perchè sì, perchè no” con Progetto Osnago

Appuntamento venerdì sera allo Spazio De Andrè. Ospiti Fumagalli ( 5 Stelle) e Ciceri (+ Europa) moderati dal giornalista Rebotti

Durante la serata verranno messe in luce le ragioni del sì e quelle del no in merito al taglio di 345 parlamentari

OSNAGO – “Perchè sì, perché no”. E’ questo il titolo della serata di informazione e dibattito in programma venerdì 11 settembre alle 20.45 allo spazio Fabrizio De Andrè di via Matteotti. Organizzato da Progetto Osnago, l’appuntamento vuole fornire un’occasione di informazione e dibattito in merito al prossimo referendum costituzionale in programma il 20 e 21 settembre. Gli elettori saranno chiamati ad esprimersi in merito al taglio di 345 parlamentari. Una scelta importante che ha già diviso il campo tra i sostenitori del sì, convinti di dover dare una scossa a un sistema costoso e poco efficiente e quelli del no, che invece bollano il taglio come uno specchietto per le allodole, vedendo in questo processo una perdita di rappresentatività e di democrazia.

Durante l’incontro di venerdì le ragioni del sì e quelle del no saranno opportunamente messe in luce da Marco Fumagalli, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle (perché sì) e da Novella Ciceri, segretario di + Europa Lario (perché no). Modererà l’incontro Massimo Rebotti, giornalista del Corriere della Sera. I posti saranno limitati per rispetto delle normative anti Covid: pertanto è obbligatoria la prenotazione scrivendo a progetto.osnago@gmail.com indicando nome e cellulare di riferimento per eventuali comunicazioni urgenti.

L’ingresso sarà consentito solo con mascherina.

Il filmato della serata sarà successivamente visibile sulla pagina facebook di Progetto Osnago https://www.facebook.com/