Trasporti, Fragomeli (PD): “Troppi disservizi, così si rischia di fare fuggire i turisti”

Ieri 50 turisti ‘abbandonati’ alla stazione di Perledo senza informazioni

Il consigliere dem: “I troppo frequenti disservizi del trasporto pubblico creano un danno di immagine enorme”

LECCO – “L’incapacità organizzativa della Regione rischia di far fuggire i turisti dalla sponda lecchese del lago”. Il consigliere regionale del Pd Gianmario Fragomeli interviene così a seguito dell’ennesimo disservizio di cui ieri, sabato, sono stati vittime 50 turisti a Perledo, abbandonati in stazione senza informazioni e senza mezzi per tornare se non a Milano, almeno a Lecco.

“E’ questo- attacca Fragomeli- solo l’ultimo di una serie di disservizi che si verificano puntualmente ogni week end sulla riva lecchese del lago. Il 29 e 30 giugno scorso c’era stato, ed era stato annunciato solo due giorni prima, il blocco delle partenze da Milano per Lecco, il che aveva implicato che il tempo di percorrenza per arrivare a Lecco era di due ore, con diversi cambi. A questo si aggiunge che la linea Colico- Sondrio è sospesa e si viaggia solo su bus sostitutivi”.

“A fronte di una crescita esponenziale del turismo – conclude Fragomeli- della sponda lecchese del lago la Regione e Trenord mostrano un’incapacità organizzativa gravissima che rischia di far fuggire i turisti. I troppo frequenti disservizi del trasporto pubblico creano un danno di immagine enorme. Non è pensabile che migliaia di persone ogni week end si ritrovino senza la certezza di un mezzo pubblico e senza informazioni. Serve, a fronte delle criticità morfologiche del territorio, un servizio efficiente di bus sostitutivi e un sistema efficace di informazioni, sia via app che con cartellonistica. Ad oggi la Regione non garantisce nulla di tutto questo. Mi chiedo se Fontana e Trenord non vogliano far fuggire i turisti dal nostro lago”.