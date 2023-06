Valmadrera, al via l’aggiornamento del Piano urbano del traffico e del Pgt

Il procedimento nasce dalla esigenza di aggiornare il Piano di Governo del Territorio

VALMADRERA – Nella seduta del 19 giugno 2023 la Giunta Comunale di Valmadrera ha dato avvio al procedimento di aggiornamento del Piano Urbano del Traffico (PUT) unitamente alla Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale (VAS) e alla Valutazione di Incidenza (VIC) e individuazione della autorità procedente e dell’autorità competente.

Il procedimento nasce dalla esigenza di aggiornare il Piano di Governo del Territorio vigente in cui si è evidenziata l’esigenza di integrare il PGT con studi di settore, fra i quali il Piano Urbano del Traffico, strumento di governo del territorio che concorre al raggiungimento di sempre più elevati livelli di qualità dell’ambiente urbano.

Il PUT è uno strumento tecnico amministrativo di breve periodo finalizzato a conseguire il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico ed il contenimento dei consumi energetici, nel rispetto dei valori ambientali. “Allo stato attuale – spiega Antonio Rusconi, sindaco di Valmadrera – il PUT, approvato con Consiglio Comunale in data 24.04.2013, risulta ormai superato ed inadeguato a fronte delle trasformazioni territoriali intervenute e pertanto necessita di un profondo processo di revisione ed aggiornamento, che si ritiene opportuno svolgere parallelamente a quello dedicato all’aggiornamento e alla revisione del PGT”.

La formazione del Piano Urbano del Traffico deve essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con la finalità di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente e deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione.

La Giunta ha quindi deliberato di dare avvio formale al procedimento di Valutazione Ambientale Strategia (VAS) e Valutazione di Incidenza (VIC), dell’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico (PUT), individuando l’Autorità Procedente e Competente e dando mandato per i successivi atti, fra cui la Conferenza di Verifica e Valutazione quale ambito istruttorio per acquisire elementi informativi volti a costituire un quadro conoscitivo condiviso ed i pareri degli enti territorialmente interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale.