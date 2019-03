Espressione del mondo del lavoro, lancia la sfida al politico Rusconi

Un volto nuovo contro lo “schema Valmadrera”

VALMADRERA – “Sono un cittadino comune, che lavora e che ha famiglia, che vive il quotidiano e che fa sacrifici, uno dei quelli che tiene in piedi la baracca tutti i giorni, sono il contribuente che paga le tasse e che pretende una gestione diversa dei beni pubblici e della nostra città”.

Alessandro Leidi si presenta e la sua candidatura è un colpo di scena nel panorama politico valmadrerese: classe 1972, imprenditore, padre ma soprattutto un volto inedito che si prepara a sfidare il ben più noto ex senatore del PD Antonio Rusconi, già sindaco di Valmadrera ed espressione dell’amministrazione uscente, e il terzo candidato annunciato, Guido Villa.

Leidi è il candidato sindaco della Lega, una candidatura indipendente, da non tesserato al partito. Oggi guida con il fratello Marco la Vincit Snc, azienda di 18 dipendenti e produttrice di impianti d’aria compressa fondata nel 1919 e che oggi porta il nome del padre Carlo, 87enne decano della famiglia di imprenditori.

“Mi sono sempre definito imprenditore di me stesso. Ho iniziato a lavorare da giovane, come rappresentante di articoli sportivi, ho avuto esperienza alla Kong di Monte Marenzo dove sono cresciuto diventando direttore commerciale generale. Ho girato 40 Paesi del mondo in 12 anni. Sono deciso e curioso, curioso – ripete – soprattutto di capire perché anche da noi le cose non possano andare in modo corretto, civile ed equo, con buon senso”.

A sostenere la sua candidatura è tutta la segreteria provinciale della Lega. “Valmadrera è una realtà importante, noi ci presenteremo con il nostro simbolo politico, immediatamente riconoscibile ma con candidati tesserati e indipendenti, e con un messaggio fondamentale – ha spiegato Stefano Parolari, commissario della Lega Nord – cambiare si può, vogliamo presentare un’altra realtà di Valmadrera, che crediamo migliore di quella attuale”.

“Dopo 30 anni, Valmadrera vuole cambiare”

Sono bastate poche parole al candidato sindaco per esprimere tutta la sua disapprovazione verso l’amministrazione di centro sinistra: “Sono certo che la maggior parte dei valmadreresi è stanca di uno schema che persiste da 30 anni, anche chi non lo dice apertamente vuole un’amministrazione che sia corretta, semplice e chiara. Noi vogliamo che i cittadini normali possano rimettere piede in municipio e che siano finalmente ascoltati”.

Leidi attacca e definisce l’amministrazione uscente come “poco trasparente” e non attenta ai problemi della vita quotidiana di Valmadrera, oltre che al coinvolgimento dei cittadini.

“La situazione delle strade è catastrofica, le aziende si sentono dimenticate, nessuno neppure alla nostra azienda è mai passato a suonare il campanello e chiedere se avessimo bisogno di qualcosa, eppure siamo, aziende e lavoratori, quelli che mettono la benzina nel motore del Comune”.

I mondo del lavoro sarà quindi parte integrante della lista di Leidi e della Lega Nord: “Artigiani, tornitori, magazzinieri, commercianti ma anche casalinghe e pensionati, la lista dovrà rispecchiare la nostra comunità e sarà per l’80% composta da volti nuovi”.

Flavio Nogara capolista

Leidi non svela i nomi ma tra i sicuri c’è Flavio Nogara, capolista. Lui, ex segretario provinciale ed ex assessore di Bellano, oggi nel Cda di Ferrovie, sarà il punto di contatto tra la lista e il partito.

“Aspettavamo da tempo di poter giungere a questa candidatura – ha spiegato Nogara – sono stati gli stessi cittadini a chiederci di realizzare una lista a Valmadrera, l’input è arrivato dal basso. A Valmadrera ci sono persone che non ce la fanno più e che vogliono il cambiamento, che pretendono un’amministrazione e un sindaco che lavori per i cittadini”.

“Da parte nostra – ha sottolineato Nogara e lo stesso concetto lo ha poi ribadito anche il senatore Paolo Arrigoni – come partito, daremo tutto il sostegno necessario ad Alessandro Leidi nell’affrontare l’incarico istituzionale”.