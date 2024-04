Ascolto Valmadrera e il centrodestra unito lanciano Leidi candidato sindaco

Venerdì sera la presentazione del candidato presso la nuova sede

“Oggi poniamo le basi per una svolta epocale”

VALMADRERA – Il candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Ascolto Valmadrera, Alessandro Leidi, si è presentato nel pomeriggio di venerdì presso la sede della coalizione che riunisce il centrodestra unito (Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia) a sostegno della civica nata nel 2019. A differenza di cinque anni fa, partiti e movimento civico hanno trovato una quadra, convergendo sulla figura del candidato in corsa per il Municipio e sulla squadra che lo affiancherà, in primis Mauro Dell’Oro, già designato vicesindaco in caso di vittoria.

Alla conferenza stampa di presentazione, oltre a Leidi e Dell’Oro, c’erano Gianluigi Valsecchi (FI), Donatella Scaravilli (FdI) e Paolo Michele Gritti (Lega) e Alberto Vassena che ha introdotto il progetto elettorale e i suoi protagonisti.

“Il lavoro che ci ha condotto qui è stato lungo e ha visto al centro un confronto tra le persone – ha detto Vassena – Alessandro Leidi ha dimostrato negli ultimi cinque anni una grande competenza, grandi doti professionali ma anche una capacità di relazione elevata: sa parlare con le persone e ascoltarle. Accanto a lui Mauro Dell’Oro, consigliere comunale che si è parimenti dato un gran da fare in tutti questi anni. Loro due sono esempio del ‘fare pratico’ e del ‘fare bene’, portando avanti gli obiettivi con serietà. Oggi si pongono le basi per una svolta epocale”.

E’ poi toccato al candidato sindaco prendere la parola: 52 anni, imprenditore, padre di due figli, Leidi ha subito definito la priorità di Ascolto Valmadrera. “In questi 5 anni abbiamo posto le basi per un lavoro serio volto ad ascoltare i cittadini, tutti, senza distinzioni. Il vero cambiamento sarà la concretezza e l’impegno per opere semplici ma importanti per la quotidianità dei valmadreresi. Le grandi opere saranno un più” ha detto.

“Tutti conosciamo la complessità della nostra città ma con questa squadra sapremo valorizzarle. Sono davvero contento di avere intorno a me un gruppo particolarmente preparato e affiatato, pronto a fare bene non appena entrerà in Comune. Il sostegno dei partiti è fondamentale per poter aspirare a risorse di più ampio respiro ma la filosofia massima che ci siamo posti come gruppo, lo ribadisco, è l’ascolto delle persone”. Quindi ha concluso: “Se oggi sono qui è perché sogno per i miei figli e per tutti i valmadreresi la possibilità di trovarsi in un posto migliore, aperto e colorato, dove per colore intendo apertura, futuro, innovazione e felicità”.

Mauro Dell’Oro si è detto grato per la fiducia accordata: “Abbiamo lavorato su tanti temi in questi anni, io volevo fermare il teleriscaldamento e ho perso, non ho problemi ad ammetterlo, ma ho avuto in incarico dai cittadini e l’ho portato avanti al meglio delle mie possibilità – ha dichiarato – credo ci sia un gran margine per fare bene, ce la metteremo tutta”.

I rappresentanti dei partiti politici a sostegno di Leidi hanno ribadito l’importanza della coesione ritrovata: “In questo gruppo ho notato fin dall’inizio la volontà di non mollare per raggiungere gli obiettivi, auguro a tutti buon lavoro, ve lo meritate”.

Il Segretario della Lega di Valmadrera Paolo Michele Gritti ha aggiunto: “Alessandro Leidi ha la grande dote di riuscire a fare squadra in maniera fortemente democratica, quando sono iniziati i confronti ci siamo sempre trovati d’accordo”.

“La politica – ha concluso Scaravilli (FdI) è al servizio della civicità e noi saremo al servizio dei cittadini di Valmadrera quando l’amministrazione riterrà opportuno coinvolgerci. La presenza di Fratelli d’Italia nella coalizione non avrà impatti su questo aspetto, mi auguro davvero ci siano tutti i presupposti per arrivare a vincere queste amministrative”.