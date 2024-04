Progetto Valmadrera presenta la squadra: “Umiltà, coraggio e competenza”

Un gruppo coeso e competente al fianco del candidato Cesare Colombo

“Per fare squadra tutti devono fare la propria parte ciascuno con la propria competenza”

VALMADRERA – “Abbiamo lavorato in questi mesi per costruire una squadra e un programma che noi riteniamo vincenti”. Il candidato sindaco Cesare Colombo ha presentato con queste parole i candidati della lista Progetto Valmadrera che lo sosterranno nelle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

Poche ma significative parole per descrivere le caratteristiche di un gruppo affiatato che si è presentato alla cittadinanza stamattina, 21 aprile, in un auditorium del Centro Fatebenefratelli pieno di gente: “Vogliamo mettere in campo uno sforzo per guardare le cose in modo diverso per avere il coraggio di ascoltare le persone e metterci in gioco – ha continuato Colombo -. Per fare squadra tutti devono fare la propria parte ciascuno con la propria competenza. Siamo pronti ad affrontare la campagna elettorale con tanto desiderio e tanta passione”.

Molteplici i progetti al centro del programma ma, prima di tutto, c’è l’attenzione alle persone, alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio. Quattro le priorità da portare avanti nei cinque anni di mandato: la realizzazione del nuovo asilo nido per rispondere alle esigenze delle famiglie; la passeggiata a lago da Valmadrera a Malgrate; la nuova caserma dei Vigili del Fuoco e la valorizzazione dell’area verde e la creazione di un’area attrezzata al Rio Torto per rispondere alle richieste delle associazioni.

Uno dopo l’altro i candidati sono saliti sul palco per presentarsi. A rompere il ghiaccio è stato l’attuale sindaco Antonio Rusconi, politico di lungo corso che non ha bisogno di presentazioni e che, in caso di vittoria, sarà assessore esterno della Giunta Colombo.

I candidati della lista Progetto Valmadrera

Francesco Barbuto (67 anni): già presidente della Consulta per lo sport di Valmadrera, segretario dell’Associazione “Amici della Calabria e del Sud” di Valmadrera, da dieci anni componente effettivo del gruppo di Protezione Civile.

Rita Bosisio (65 anni): insegnante in pensione, ha ricoperto nell’attuale amministrazione il ruolo di Assessore ai Servizi Sociali.

Raffaella Brioni (54 anni): laureata in scienze politiche, lavora in azienda occupandosi dell’area commerciale e marketing. Vice sindaco nell’attuale giunta.

Marcello Butti (27 anni): laureato in scienze politiche, scienze storiche e studente di lettere all’Università di Bergamo. Professore precario, nell’attuale amministrazione è Assessore alla Cultura, allo Sport e alle Politiche Giovanili.

Eugenio Carnazza (63 anni): laureato in discipline economiche e sociali, consulente finanziario, impegnato nel Partito Democratico e attuale coordinatore del Circolo PD di Valmadrera, Malgrate e Civate.

Piera Crippa (50 anni): diplomata in ragioneria, lavora come impiegata in una cooperativa sociale. In passato impegnata in parrocchia come educatrice, catechista e membro della commissione famiglia.

Martina Dell’Oro (40 anni): assessore al bilancio uscente, lavora come responsabile dell’area amministrativa di una società di servizi. Laureata in economia e commercio, ha avuto esperienze di studio e lavoro all’estero e in altre città italiane.

Riccardo Isacchi (60 anni): residente a Valmadrera dalla nascita, nel corso degli Anni ’80 e primi Anni ’90 è stato volontario nei gruppi “Volontari di San Martino” e “Volontari di Minucciano”. Da una decina di anni si occupa di apicoltura a livello hobbistico.

Francesca Leto (33 anni): laureata in giurisprudenza, si occupa di consulenza in ambito di certificazioni Iso e di progetti di miglioramento aziendale. E’ vicina politicamente al Partito Democratico.

Michele Magni (23 anni): laureato in ingegneria edile architettura, impegnato in oratorio come educatore degli adolescenti, consigliere e segretario del Corpo Musicale Santa Cecilia, socio Osa, donatore Avis, volontario presso il cineteatro Artesfera e presidente uscente della Consulta Giovanile.

Massimo Manzoni (56 anni): diploma di ragioneria, diploma di terapista della riabilitazione, D.U. in scienze infermieristiche. Lavora come fisioterapista. Delegato sindacale, scout nell’Agesci, esperienze di volontariato.

Domenico Mazzitelli (63 anni): da qualche anno in pensione dopo aver lavorato come metalmeccanico ed essere stato per 20 anni delegato sindacale in fabbrica. Consigliere uscente, si ritiene molto soddisfatto degli obiettivi perseguiti fino ad ora.

Giulio Oreggia (67 anni): impegnato nel mondo del volontariato dal 1978, nel Soccorso Alpino e nella Croce Rossa Italiana, di cui è attuale presidente del Comitato di Valmadrera. Membro del consiglio pastorale parrocchiale, è impegnato nel sindacato. Nel 2017 ha ricevuto l’onorificenza di cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Flavio Passerini (56 anni): tecnico di laboratorio in servizio all’ospedale di Lecco. Socio e attivista di Amnesty International dal 1992. Appena arrivato a Valmadrera ha iniziato a impegnarsi per la scuola pubblica. Fondatore e presidente della Banca del Tempo di Valmadrera.

Fiorenza Pelucchi (64 anni): docente di inglese per molti anni presso la scuola secondaria di primo grado di Valmadrera, da poco in pensione. Europeista convinta, sensibile a varie culture, ha collaborato in questi anni alle attività del comitato gemellaggi della città.

Elisabetta Sala (51 anni): lavora come direttrice di struttura presso una nota Rsa milanese. Presidente del comitato regionale lombardo della federazione italiana teatro amatori, regista e attrice. Particolarmente attenta alle tematiche sociali e culturali.

Antonio Rusconi (65 anni): assessore esterno indicato dal sindaco. Sindaco uscente, già deputato, senatore e delegato all’Unesco. Vanta una lunga esperienza amministrativa. Attivo nel mondo del volontariato e dello sport dilettantistico, è stato presidente del comitato Oltre Noi e della Polisportiva Valmadrera.