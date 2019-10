Valmadrera. Gigi Rusconi nuovo presidente della Consulta dello Sport

Approvata in giunta la nuova composizione

Ecco tutti i nomi delle persone che formano la nuova consulta

VALMADRERA – E’ stata approvata dalla giunta comunale la nuova composizione della Consulta dello Sport, organismo storico del Comune di Valmadrera che coordina l’attività delle diverse società sportive, organizza il Mese dello Sport, collabora con l’assessore allo Sport.

Nuovo presidente un volto noto dello sport valmadrerese, Gigi Rusconi, già presidente dell’Osa Valmadrera, tra gli organizzatori della Dario e Willy, noto per il suo impegno e equilibrio.

Per la maggioranza nominati Giancarlo Bianchi, segretario uscente e presente in numerose società sportive e Luca Anghileri, impegnato nel sindacato, centrocampista anni ’90 di notevole valore e nel Comitato per il Campo in sintetico. Per la minoranza Alberto Vassena in passato attaccante dalle giovanili ai liberi della Polisportiva.

Completano la Consulta i rappresentanti delle associazioni