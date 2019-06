Valmadrera. Il ritorno a sindaco di Rusconi, inizia il suo terzo mandato

Mercoledì sera il primo consiglio comunale dopo le elezioni

Al via un nuovo mandato per Antonio Rusconi

VALMADRERA – Già sindaco di Valmadrera per due mandati consecutivi, dal 1995 al 2004, Antonio Rusconi torna alla guida della sua città.

Mercoledì sera, in municipio, si è svolto il primo Consiglio Comunale dopo le elezioni che lo hanno visto vincere con la lista Progetto Valmadrera contro gli sfidanti Guido Villa (Ascolto Valmadrera) e Alessandro Leidi (Lega Nord).

“Il mandato si è aperto in un clima molto bello e disteso – ha commentato Rusconi – ho voluto ringraziare tutti i consiglieri comunali, ricordando che se il clima è positivo si lavora tutti meglio”.

Parole che suonano come un monito diretto a Flavio Nogara, ex coordinatore provinciale della Lega, che aveva già invocato l’intervento del Prefetto per la mancata notifica di convocazione del consiglio che gli avrebbe impedito di rimandare altri impegni istituzionali a Roma con Ferrovie (di cui Nogara è consigliere).

Del gruppo della Lega erano presenti gli eletti Alessadro Leidi ed Elio Bartesaghi, minoranza completata da Guido Villa e Mauro Dell’Oro di Ascolto Valmadrera.

Tra i banchi della maggioranza siedono invece i consiglieri di Progetto Valmadrera Cesare Colombo, Angelo Butti, Pamela Cazzaniga, Federico Amaretti, Elena Dell’Oro, Marco Piazza, Domenico Mazzitelli.

Insieme al sindaco ha debuttato la sua nuova squadra di assessori:

Raffaella Brioni (vicesindaco con deleghe a Istruzione, Servizi Bibliotecari e Servizi Demografici)

(vicesindaco con deleghe a Istruzione, Servizi Bibliotecari e Servizi Demografici) Rita Bosisio (Servizi sociali, Gestione associata, RSA Opera Pia Magistris, Minori).

(Servizi sociali, Gestione associata, RSA Opera Pia Magistris, Minori). Martina Dell’Oro (Bilancio, Tributi, Finanze, Patrimonio ed Economato).

(Bilancio, Tributi, Finanze, Patrimonio ed Economato). Marcello Butti (Cultura, Sport e alle Politiche giovanili).

(Cultura, Sport e alle Politiche giovanili). Giuseppe Anghileri (Edilizia Privata, Urbanistica, Protezione Civile ed Ecologia).

Rusconi si occuperà personalmente di Personale, Polizia Locale, Commercio, Industria, Artigianato, Lavori Pubblici, Servizio Idrico integrato, Strade e viabilità e Arredo urbano.

In apertura di seduta è stata ricordata la situazione dei lavoratori di Husqvarna che Rusconi aveva incontrato lo scorso martedì, portando il saluto di tutta l’amministrazione comunale.

In aula è stato dedicato un pensiero anche a Calogero Nobile, consigliere comunale recentemente scomparso.