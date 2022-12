Valmadrera, passaggio di testimone tra due giovani consiglieri

Elena Dell’Oro dimissionaria per trasferimento a Milano

In Consiglio Comunale per Progetto Valmadrera entra Andrea Cipolla

VALMADRERA – Al primo punto del Consiglio Comunale di Valmadrera di martedì è stata approvata all’ unanimità la delibera di surroga del consigliere Elena Dell’ Oro e convalida del consigliere neo eletto Andrea Cipolla del gruppo di maggioranza Progetto Valmadrera

Elena Dell’ Oro in una lettera del 14 agosto aveva così scritto nella comunicazione delle sue dimissioni : “ I motivi di questa scelta sono semplici e mi piaceva condividerli con voi : a settembre mi sono trasferita a Milano per dedicarmi appieno agli studi di recitazione; ho trovato un lavoro che mi permette di stare qui che è per lo più serale , come anche le lezioni a scuola . Sarebbe diventato difficile riuscire a garantire almeno la presenza ai consigli oltre al fatto che farei ancora più fatica di prima a mantenermi al passo col gruppo. Vi saluto e vi ringrazio per il lavoro che fate e continuerete a fare . A presto! “

Il sindaco ha ringraziato Elena Dell’ Oro per l’ attività svolta in questi tre anni , ha augurato grandi soddisfazioni per i suoi studi e la sua attività lavorativa, sicuro che continuerà a collaborare in modalità diversa con l’ assessorato alla Cultura e, dopo la votazione, ha invitato il neo consigliere Andrea Cipolla, laureato in legge, che lavora nell’ ufficio legale di una importante società, a prendere posto in Consiglio, con l’ augurio di buon lavoro .

Il neo consigliere Andrea Cipolla ha così potuto prendere parte a tutte le delibere del Consiglio Comunale di ieri e nel prossimo Consiglio sarà nominato nelle diverse Commissioni.