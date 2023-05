Elezioni. Luca Buzzella rieletto sindaco di Valvarrone

“Risultato positivo, il lavoro fatto è stato capito e apprezzato”

Tra i temi prioritari per il prossimo mandato le scuole, gli anziani e la viabilità

VALVARRONE – Con 244 voti Luca Buzzella è stato rieletto sindaco di Valvarrone. Un risultato positivo, “andato oltre le aspettative” come ha dichiarato a caldo, dal momento che a questa tornata elettorale si è presentata solo la sua lista.

“Con solo un candidato non era scontato che la gente trovasse la motivazione per andare alle urne invece c’è stata una buona affluenza e il risultato è andato oltre le nostre aspettative – ha dichiarato Buzzella – questo ci rende soddisfatti, vuol dire che il lavoro fatto negli ultimi cinque anni è stato capito e apprezzato“.

L’obiettivo ora è ripartire da dove si era arrivati: “Dobbiamo portare avanti alcuni progetti avviati, che sono stati il principale motivo della mia ricandidatura – ha detto il sindaco – penso al tema delle scuole che vogliamo mantenere in paese, a quello degli anziani ma anche ai giovani per i quali vorremmo creare eventi e comunque attività interessanti. Un capitolo a parte è costituito dalla viabilità: abbiamo rilevato, anche in campagna elettorale, quanto possa essere problematica, per cui ci impegniamo a lavorare con la Provincia per riuscire a rendere più agevole la strada, utilizzata non solo dai residenti ma anche per turismo”.

Per quanto riguarda la squadra che affiancherà Buzzella nel prossimo mandato, ancora nessuna indiscrezione: “Ci lavorerò nei prossimi giorni, è chiaro che chi entrerà in giunta dovrà essere motivato e disponibile, il lavoro da fare è tanto anche se siamo un piccolo comune” ha concluso.