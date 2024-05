Manuele Cattaneo ha presentato ai cittadini la “Lista Civica: Per Margno”

Il candidato sindaco ha incontrato i cittadini per presentare squadra e programma

Il secondo appuntamento, aperto alla popolazione, è previsto per lunedì 3 giugno alle ore 21

MARGNO – Il candidato sindaco Manuele Cattaneo ha presentato la sua “Lista Civica: Per Margno”, l’unica in corsa per le imminenti elezioni amministrative. L’incontro pubblico si è tenuto il 24 maggio e ne è previsto un secondo per lunedì 3 giugno alle ore 21 presso la sala del consiglio del comune.

“Margno è un paese che merita e va governato con determinazione, coraggio e competenza – esordisce il candidato Manuele Cattaneo nella sua presentazione -. Il nostro impegno è rivolto all’affermazione di un modello di sviluppo sostenibile improntato ai principi di equità ed efficienza e volto a promuovere il territorio per migliorarne i servizi e il benessere dei cittadini valorizzando il contesto sociale, culturale e ambientale. La nostra linea amministrativa sarà basata sulla serietà, sulla comunicazione e il coinvolgimento dei cittadini e non da meno sulla professionalità degli amministratori”.

Un programma elettorale realizzabile: “Crediamo di dover essere estremamente onesti, il programma deve essere sostenibile e attento alle reali necessità della comunità”.

La lista si propone di portare a termine quanto iniziato dalle precedenti amministrazioni tra cui i progetti riguardo le “comunità energetiche rinnovabili”, la metanizzazione, la cura del cimitero, la riorganizzazione della raccolta rifiuti, la riqualificazione illuminotecnica del paese sia stradale che pedonale e il progetto “Winter Summer Alta Valsassina”.

“E’ nostro intento mantenere saldi e collaborativi i rapporti con gli enti: Comunità Montana, Provincia e Regione – prosegue Cattaneo -. Abbiamo in programma la creazione delle casette dell’acqua, l’istituzione della giornata del verde pulito e del volontario“.

Tra i punti salienti quello che riguarda la riqualificazione dell’edificio dove aveva sede l’ex scuola elementare. “Quella struttura deve diventare un punto di ritrovo per il paese e ospitale le sedi delle varie associazioni. Puntiamo anche alla valorizzazione del centro storico migliorando strade e passaggi pedonali. Un progetto invece è dedicato alla riqualificazione del pozzo di Busio, pensiamo anche l’implementazione di parchi giochi per bambini”.

Presentate anche le iniziative mirate alla promozione dello sport e della cultura: “Eventi sportivi e nello specifico di Trial non possono mancare nella patria del campione più forte, Matteo Grattarola. Pensiamo anche all’organizzazione di esperiente gourmet nella natura. Sicuramente bisogna investire anche sullo sviluppo del Pian delle Betulle avvalendoci del supporto del progetto “Winter Summer Alta Valsassina 2022″. Un comprensorio sciistico che deve funzionare in inverno ma anche in estate”.

Particolare attenzione alle politiche sociali con un pensiero al sostegno delle fragilità. “Parrocchia e oratorio continueranno ad essere interlocutori privilegiati per il confronto e la soluzione di problematiche a carattere sociale e giovanile”.

“La Lista civica: per Margno” propone anche la realizzazione di una biblioteca dei bambini e la nascita del consiglio comunale dei ragazzi. Sempre rivolto ai più giovani l’organizzazione di interventi mirati all’educazione e al senso civico svolti in collaborazione con la scuola e le Forze dell’Ordine.

“Certamente prevediamo incontri e confronti riguardo la tematica della Fusione tra enti sottolineando che la scelta rimane sempre ai cittadini – conclude il candidato sindaco – In questa lista civica ci sono abitanti che hanno esperienze in molteplici settori tutte da mettere a disposizione del paese. Abbiamo la fortuna di avere in squadra persone con conoscenze e competenza della macchina amministrativa e che hanno lo sguardo rivolto al futuro”.

I componenti “Lista Civica: Per Margno” candidato sindaco Manuele Cattaneo