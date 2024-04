ViviAmo Merate presenta la squadra: “Pronti a scrivere una nuova pagina della città”

In tanti questa mattina, sabato, in piazza Prinetti per la presentazione della lista ViviAmo Merate

Soddisfatto il candidato sindaco Mattia Salvioni: “Una squadra eterogenea e variegata”

MERATE – “Siamo partiti presto perché il nostro progetto arriva da lontano. E siamo pronti a scrivere una nuova pagina della nostra città”. Entusiasmo ed emozioni palpabili questa mattina, sabato, in piazza Prinetti per la presentazione della lista ViviAmo Merate che candida a sindaco il giovane Mattia Salvioni, 30 anni da compiere tra qualche mese.

Gruppo civico nato in contrapposizione all’attuale amministrazione, raccogliendo il testimone di Cambia Merate (presente in squadra con due attuali consiglieri di minoranza), ViviAmo Merate è stata la prima lista a sciogliere le riserve sul candidato sindaco e la prima a presentare la squadra delle sedici persone pronte a contendersi il voto dei meratesi alle imminenti elezioni dell’8 e 9 giugno.

“Ci ritroviamo qui oggi dopo il primo appuntamento di febbraio” ha esordito Salvioni, andando con la memoria al debutto in qualità di candidato sindaco, avvenuto qualche mese fa. “In queste settimane abbiamo lavorato molto, raccogliendo qualcosa come trecento suggerimenti dei cittadini. Il nostro impegno, che rappresenta anche il nostro motto, è quello di far vivere Merate coinvolgendo tutti i cittadini”. Sottolineando il valore di essere riusciti a partire presto con la campagna elettorale, Salvioni ha sintetizzato l’idea di città a cui il suo gruppo tende, ovvero una Merate “accogliente e sana”, scomodando niente meno che il modello proposto dall’Oms, l’organizzazione mondiale della sanità.

Un obiettivo a cui tendere in cui le frazioni cittadine devono giocare un ruolo da protagonista: “Torneremo a girare la città per intercettare bisogni e necessità. Un nostro punto fisso sarà l’attenzione all’ospedale di Merate, che deve rimanere attivo e attrattivo per tutto il circondario”.

Spazio quindi ai candidati, invitati, uno a uno, a mettersi intorno a Salvioni per mostrare il proprio volto. A essere chiamato per primo il giovane Alessandro Crippa, riferimento per Sartirana, seguito da un’altra giovane, Chiara Consonni, da tempo vicina al gruppo di ViviAmo Merate e da Davide Bonfanti. Largo quindi alla giovanissima Eleonora Gibertini, studentessa di Brugarolo e a Ernesto Sellitto, definito da Salvioni come un “punto di riferimento per tutti noi per via dell’esperienza forte e importante maturata in precedenza in Comune. Sono molto contento che Ernesto è in squadra perché ci aiuterà a guardare lontano”.

Della squadra fa parte anche il medico (in pensione) Franco Torterella, conosciuto per l’impegno nel tavolo della sanità. Da Viale Verdi arriva invece Giampiero Airoldi, insegnante, “sempre capace di mettersi in gioco capace di dirci che non si smette mai di imparare” ha sottolineato Salvioni, parlando di una squadra variegata, composta da competenze ed esperienze diverse. Come quella di Lorenzo Ravasi, dirigente d’azienda o Luigi Crippa, operaio in una delle più importanti aziende del territorio. “Penso che sia importante tornare a fare rete con le realtà produttive”.

Fondamentale sarà anche l’accordo con la minoranza uscente, di cui potrà occuparsi Marco Giumelli, che proprio oggi festeggia 50 anni. Porta con sé un bagaglio di esperienza e competenza Silvia Sesana, già assessore nella Giunta Massironi mentre Mattia Muzio è chiamato a rappresentare, grazie al suo impegno nella scuola e in oratorio, la comunità di Pagnano. Giovanissimo e molto motivato è anche Michele Magrin mentre Milva Caglio condividerà anni di impegno e battaglie sindacali. Continuerà a battersi per l’empowerment femminile Patrizia Riva, battagliera consigliera di Cambia Merate mentre Valeria Marinari, la più votata alle elezioni del 2014, spetterà il compito di mediare e intercettare le esigenze del sociale.

ViviAmo Merate ha già sintetizzato in un volantino quelle che sono le linee guida della lista che vuole puntare a rivitalizzare e rendere più accogliente la città.

LE FOTO DEI 16 CANDIDATI CONSIGLIERI DI VIVIAMO MERATE