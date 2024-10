Festeggia Halloween e i Dia de Los Muertos al Mexicali di Lecco!

Il ristorante Mexicali Lecco ti invita a festeggiare Halloween e i Dia de Los Muertos. Dal 30 ottobre al 3 novembre

E’ il ristorante messicano di Lecco da 30 anni: stiamo parlando di Mexicali, aperto nel 1994 in un periodo storico in cui la cucina messicana in questo territorio ancora non la si conosceva.

Un’autentica cantina messicana in via Lungolario Piave 14, proprio di fronte alla nuova ciclopedonale, che ad agosto 2024 è stata rinnovata e resa ancora più accogliente grazie anche a alcune artiste e artigiane di Lecco che hanno collaborato nel restyling.

Il ristorante messicano di Lecco nei giorni da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre festeggerà i Dia de Los Muertos e il 31 il team del ristorante sarà truccato per la notte di Halloween.

A cena ci saranno alcune sorprese nel menù, come i Nachos Neri, e il locale sarà allestito per rendere le serate ricche di atmosfera. Il ristorante Mexicali, come sempre, sarà aperto anche domenica 3 a mezzogiorno oltre che a cena per una domenica di festa!

All’interno del menu, l’ampia scelta di fajitas, i particolari tagli di carne alla brace e i piatti della cucina messicana – tacos, burritos – e i dolci come i churros e l’esclusivo tequilamisu, sapranno conquistare ogni palato. Inoltre un’ampia scelta di Hamburger TexMex: in questi giorni saranno serviti con il Pane Rosso e Arancio!

Naturalmente il menù kids e le sorprese per i bambini non mancheranno, perché Mexicali e’ un ristorante Family Friendly perfetto per tutta la famiglia.

Mexicali Lecco soddisfa anche le esigenze di clienti che preferiscono una cucina plant based e proposte vegetariane.

Il menù Mexicali è consultabile sul sito Internet a questo link:

https://mexicali.it/wp-content/uploads/2024/09/Mexicali-MENU_2024.pdf

Grazie alla presenza sulle migliori app di delivery è possibile anche ordinare On Line o sempre sul sito di Mexicali è possibile ordinare On Line e effettuare il servizio asporto per gustare l’autentica cucina messicana anche a casa!

Il team del ristorante Mexicali è a disposizione per organizzare feste su misura in occasione di compleanni, anniversari, feste di laurea e cene aziendali, grazie al Cocktail Bar aperto fino a tardi è possibile gustare la vera Sangria Messicana, Margaritas a regola d’arte e scegliere da una carta cocktail autentica e originale in puro stile messicano: perché da Mexicali La Vida es Chula!

Per info e prenotazioni:

www.mexicali.it

Tel. 0341 363909