Percorsi linguistici per bambini, ragazzi e adulti. Iscrizioni aperte!

Team Lingue lancia i nuovi corsi di lingua per bambini (4-11 anni), ragazzi (11-19 anni) e adulti nelle sedi di Como, Lecco, Merate e Sondrio consultabili sul sito ihteamlingue.it/corsi-di-lingue/. Approfitta delle promozioni attive per vivere un’esperienza unica per arricchire il percorso educativo, esperienziale e professionale!

Vantaggi dell’apprendimento dell’Inglese

Numerose ricerche dimostrano che i bambini che iniziano a imparare l’inglese in giovane età sviluppano competenze cognitive superiori e hanno maggiori opportunità di successo nella vita. Studi recenti indicano che l’apprendimento di una seconda lingua migliora le capacità di problem-solving, la creatività e la flessibilità mentale. Inoltre, la padronanza dell’inglese, lingua globale per eccellenza, apre porte in ambito accademico e lavorativo, offrendo ai giovani strumenti indispensabili per navigare in un mondo sempre più interconnesso.

Un percorso linguistico personalizzato e innovativo

I corsi di Team Lingue sono progettati con un’attenzione particolare alla persona, garantendo che ogni studente possa vivere un’esperienza di apprendimento della lingua piacevole ed efficace. Le nostre classi monolivello assicurano un apprendimento mirato e personalizzato, grazie all’uso di materiali innovativi creati da insegnanti internazionali. La metodologia inclusiva e dinamica che combina l’apprendimento dell’inglese con altre materie e argomenti, adattandosi alle esigenze specifiche di ogni studente.

L’innovazione tecnologica è al centro del nostro approccio, con l’uso della realtà virtuale nei corsi per ragazzi (11+), che offre esperienze immersive e rende l’apprendimento realistico e stimolante. Inoltre, l’intelligenza artificiale personalizza ulteriormente l’apprendimento, migliorando le competenze linguistiche in modo efficiente. Questo percorso linguistico, progettato per mettere tutti gli studenti nelle migliori condizioni per apprendere, riflette il nostro impegno a fornire un’educazione linguistica di alta qualità e inclusiva.

Certificazioni: un passaporto per il Futuro accademico e professionale

Team Lingue, centro d’esame ufficiale Cambridge, garantisce alti standard nella preparazione degli studenti per le certificazioni Cambridge, riconosciute a livello internazionale. Queste certificazioni non solo rafforzano il profilo accademico e professionale degli studenti, ma rappresentano un vero e proprio passaporto per il futuro. Grazie a un percorso didattico personalizzato e all’uso di materiali innovativi, i nostri corsi preparano efficacemente gli studenti ad affrontare gli esami con sicurezza. Le certificazioni Cambridge sono riconosciute dalle università e dalle aziende in Italia e all’estero, aprendo le porte a opportunità educative e lavorative di alto livello. Con Team Lingue, ogni studente è messo nelle migliori condizioni per raggiungere i propri obiettivi e costruire un futuro brillante.

Esperienze di valore e internazionali per una crescita completa

Team Lingue pone grande attenzione nel proporre esperienze di valore che vanno oltre l’apprendimento tradizionale, offrendo programmi che preparano i ragazzi a diventare cittadini del mondo. Con il progetto Comunicare e Mediare, in collaborazione con Medianos, i bambini imparano a gestire i conflitti in inglese, sviluppando capacità essenziali di ascolto e mediazione. Gli studenti partecipano inoltre a TED Talks interattivi, dove sviluppano creatività e abilità di public speaking su temi globali, stimolando una visione aperta e critica. Durante il TED Talks e Show&Tell, bambini e ragazzi hanno l’opportunità di incontrare professionisti di vari settori, esplorando diverse carriere e orientamenti professionali, alimentando la loro curiosità e ampliando i loro orizzonti. I nostri laboratori pratici combinano l’apprendimento dell’inglese con attività creative come la cucina e le arti, promuovendo la conoscenza delle culture mondiali e favorendo un approccio pratico e divertente all’educazione. Queste esperienze internazionali e innovative sono pensate per offrire ai vostri figli strumenti preziosi per il loro sviluppo personale e professionale.

Team Lingue: eccellenza nell’Educazione linguistica

Team Lingue non è solo una scuola di lingue, ma anche un tour operator specializzato in Educational Travel. Con oltre 40 anni di esperienza, siamo affiliati a International House World Organisation e membri di AISLi, garantendo un’istruzione di alta qualità. Offriamo inoltre certificazioni Cambridge English e LanguageCert, riconosciute a livello internazionale.

Investire nei corsi di lingua di Team Lingue significa investire nel futuro dei vostri figli. Con un percorso didattico personalizzato e innovativo, garantiamo un apprendimento efficace e coinvolgente. Non lasciate che gli impegni quotidiani vi fermino: questa è l’occasione perfetta per offrire ai vostri figli un vantaggio competitivo per il loro futuro.

Visitate il sito ihteamlingue.it/corsi-di-lingue/ per maggiori informazioni e per iscrivere i vostri figli ai corsi in partenza da settembre nelle sedi di Como, Lecco, Merate e Sondrio. Un’estate di crescita, apprendimento e divertimento ti aspetta!

