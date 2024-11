Mexicali Lecco Festeggia i 30 anni: per te una bottiglia di prosecco in regalo!

Il ristorante messicano di Lecco nato nel 1994 e punto di riferimento in città per gli amanti della cucina messicana a Novembre festeggia i 30 anni!

E per farlo ha pensato ad un regalo speciale: per te una bottiglia di prosecco in omaggio con cui brindare a cena!

Clicca e registrati a questo link: https://bit.ly/Mexicali_festeggia riceverai una mail con il tuo voucher.

L’iniziativa è valida in esclusiva nel ristorante di Lecco dal 25/11/24 al 31/01/25.

Sei alla ricerca della location per la tua festa con colleghi e amici?

Il team del ristorante Mexicali e’ a disposizione per organizzare feste ad hoc con menu alla carta o su misura.

All’interno del menu, l’ampia scelta di fajitas, i particolari tagli di carne alla brace e i piatti della cucina messicana – tacos, burritos – la paella e i dolci come i churros e l’esclusivo tequilamisu, sapranno conquistare ogni palato.

Grazie al Cocktail Bar aperto fino a tardi è possibile gustare la vera Sangria Messicana, Margaritas a regola d’arte e scegliere da una carta cocktail autentica e originale in puro stile messicano e festeggiare fino a tardi.

Il menù Mexicali è consultabile sul sito Internet a questo link: https://mexicali.it/wp-content/uploads/2024/09/Mexicali-MENU_2024.pdf

Ti ricordiamo che Mexicali Lecco è aperto anche la domenica a pranzo: il momento ideale per godertelo in famiglia e con gli amici.

Anche durante le feste di Natale grazie alla presenza sulle migliori app di delivery è possibile ordinare On Line e ricevere a casa o ordinare sul sito di Mexicali e effettuare il servizio asporto per gustare l’autentica cucina messicana anche a casa.

E’ ora di festeggiare: da Mexicali La Vida es Chula!

Per info e prenotazioni: Via Lungolario Piave 14 Lecco (di fronte alla ciclopedonale che porta all’Orsa)

www.mexicali.it

Tel. 0341 363909