Scacchi il gioco senza età. Scacco Matto!

RUBRICA – Le partite che riporto qui di seguito vogliono favorire la padronanaza delle basi elementari del gioco e, nel tempo stesso, offrire una sommaria visione dello svolgimento di una partita di scacchi. Se qualcuno trova delle diffoltà nel leggere le partite può sempre consultare il mini-corso pubblicato nell’articolo precedente.

Preparate la scacchiera si parte… e ricordatevi che le partite sono sempre viste dalla parte del Bianco solo per comodità, ma hanno lo stesso valore anche per il Nero.

Il Matto dell’imbecille (E’ la partita più breve che possa esistere)

1. f4 e6 2. g4?? Dh4#

Così chiamato per ovvie ragioni e i punti di domanda indicano un grosso errore.

Consigli: meglio non spingere avventurosamente i pedoni dell’ala di Re.

Il Matto del corridoio (chiudete la porta! Grazie)

e4 e5 2. Dh5 Re7?? Dxe5#

Così chiamato per la similitudine, può essere dato sia sulle colonne che sulle traverse.Consigli: Attenti ai corridoi che come in un imbuto non lasciano via d’uscita al Re.

Il Matto del barbiere (il primo Matto…non si scorda mai!)

1. e4 e5 2. Ac4 Ac5 3. Dh5 Cf6?? 4. Dxf7#

Così chiamato in Italia per il nome dell’autore di un manuale di scacchi (tale Barbier) Consigli: ricordatevi sempre che le case f2 e f7 sono le più deboli dello schieramento

Il Matto affogato (Non basta saper nuotare!)

1. e4 e5 2. Cc3 Ce7 3. Cb5 c6?? 4. Cd6#

Così chiamato perchè il Re è affogato dai suoi stessi pezzi che gli negano la fuga.

Consigli: Attenzione ai Cavalli che con il loro movimento ubriacano anche il Re.

E buon Scacco Matto a tutti!

Nando Franceschetti

Delegato Coni Federazione Scacchistica Italiana(FSI) per la provincia di Lecco

Istruttore Federale di scacchi

