A Bellano una domenica di festa per il primo raduno della famiglia Ferraroli

I componenti della casata bellanese si sono ritrovati per la prima volta per una giornata in allegria

Un appunto che, promettono, si ripeterà annualmente per mantenere viva la storia della famiglia

BELLANO – E’ stata una domenica di festa quella appena trascorsa per la famiglia Ferraroli. Oltre una cinquantina i consanguinei che, per la prima volta, si sono dati appuntamento a Bellano, paese di origine della casata.

Tra il 1899 e il 1913 sono nati nove fratelli che, negli anni a seguire, hanno preso strade diverse distribuendosi tra l’alto lago e il milanese. Alcuni discendenti Ferraroli abitano a Esino, a Bellano e a Mandello, mentre alcuni risiedono nel milanese. In occasione della recente scomparsa di un parente, Giorgio Ferraroli, i congiunti hanno pensato di creare l’occasione per un incontro anche in un momento più gioioso e leggero.

E’ nata così l’idea di questo un raduno che si ripeterà e diventerà occasione per far incontrare le diverse generazioni e ricordare la storia e i legami della dinastia. Ad aprire la giornata di domenica la messa officiata in oratorio da Don Renzo Ferraroli, a seguire un pranzo per tutti e l’immancabile foto di famiglia.