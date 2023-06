Abbadia. C’è aria di Rock In Riva: week-end di musica sul lago

’20 anni da capre’ celebrati con tre giorni di festa al Parco Ulisse Guzzi

Hip Hop, funky ma soprattutto rock animeranno le serate, insieme a cibo, bancarelle e merchandising

ABBADIA – Comincerà venerdì la 20esima edizione di Rock in Riva, storico festival organizzato dall’associazione Oradaria di Abbadia. Tre giorni di festa al Parco Ulisse Guzzi più che mai speciali quest’anno, perché il traguardo raggiunto è importante, e si vuole festeggiarlo a dovere nell’intramontabile cornice sul lago, godibile da pubblico e artisti, che già in giornata potranno rinfrescarsi nelle sue acque.

Sarà l’Hip Hop ad aprire l’evento, venerdì, serata che darà la possibilità a giovani artisti locali di esibirsi sul palco per far conoscere la loro musica. A seguire ci sarà uno dei migliori rap della scena italiana, Egreen. Sabato si prosegue con una nuovissima band della provincia, iFlow Tide, che accompagneranno il pubblico durante l’aperitivo con la loro musica chillout, funky e hip-hop; per poi terminare la serata con un gruppo conosciuto a livello nazionale, i Matrioska.

Chiusura del festival domenica: a esibirsi cinque gruppi che porteranno vari generi di Rock. All’interno dell’area della festa sarà presente il servizio bar e cucina attivo venerdì sera, sabato e domenica pranzo e cena, alcune bancarelle di artigiani locali e uno stand con il merchandising del festival.