Ballabio. Una panchina rossa all’ingresso del Comune per dire no alla violenza contro le donne

L’iniziativa durerà una settimana

Il municipio illuminato di rosso per il 25 novembre

BALLABIO – In vista del 25 Novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Amministrazione Comunale di Ballabio vuole dare un segnale di attenzione e sensibilità al tema posizionando, per una settimana, una panchina rossa all’ingresso della Villa Comunale, illuminato di rosso.

Un tema quanto mai attuale anche alla luce degli ultimi tristi fatti di cronaca. “La lotta per l’eliminazione della violenza contro le donne – dichiara la Giunta Ballabiese all’unisono – deve essere una responsabilità condivisa di tutta la collettività, senza esclusioni. Ogni violenza sulle donne è un fallimento della nostra società e vogliamo gridarlo ad alta voce”.