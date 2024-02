A San Valentino un Cuore di Cioccolato Telethon alle coppie da record

La nuova iniziativa della Polisportiva Monte Marenzo per celebrare la festa degli innamorati

MONTE MARENZO – Cosa c’è di meglio per festeggiare San Valentino di un Cuore di Cioccolato Telethon per aiutare la ricerca sulle malattie genetiche rare? Per promuovere il dono solidale la Polisportiva Monte Marenzo area sociale, in collaborazione con Telethon Provinciale, Uildm Lecco, ha consegnato il dolce regalo ad alcune coppie simbolo che hanno superato il traguardo dei 60 anni di matrimonio.

“Coppie da record che rappresentano un esempio per tutti coloro che si apprestano a festeggiare San Valentino” ha detto Angelo Fontana che ricorda che chiunque volesse acquistare il Cuore di Cioccolato Telethon può contattarlo al numero 334 3623624. La Polisportiva ha premiato: Pietro Fumagalli e Silvia Losa, 61 anni di matrimonio; Giuseppe Barachetti e Agnese Forcella 61 anni di matrimonio; Alberto Fontana e Giuseppina Valsecchi 64 anni di matrimonio; Gilberto Barachetti e Angela Cattaneo 60 anni di matrimonio.