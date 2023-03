Al Centro Anziani di Calolzio serata a base di allegria e buona cucina

Venerdì scorso in tanti per la taragnata

CALOLZIOCORTE – In tanti alla taragnata al Centro Anziani di Calolzio, venerdì scorso. Una serata a base di allegria e buona tavola resa possibile da Salvatore, frequentatore della struttura, che ha dimostrato eccellenti doti di cuoco. La polenta taragna è stata apprezzata da tutti, presente anche l’assessore ai servizi sociali Tina Balossi.

Archiviata la taragnata è già pronto un nuovo evento, in collaborazione con Auser, venerdì 24 marzo alle 15 con il secondo incontro con la proiezione dei filmati sul tema delle demenze, destinati in particolare a coloro che assistono una persona affetta da questa patologia. Il 31 marzo, invece, terminano le iscrizioni alla vacanza marina a Laigueglia (Liguria), in programma dal 20 maggio al 3 giugno.