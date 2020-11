Anche Calolzio ha i suoi influencer, i giovani lanciano la campagna #mimetteolamascherina

Un’iniziativa dei giovani rivolta a tutta la cittadinanza

La campagna è stata studiata dai consiglieri Rigamonti, Butti e Bonaiti

CALOLZIOCORTE – L’iniziativa arriva dai consiglieri Eleonora Rigamonti e Daniele Butti, coadiuvati dal consigliere Marco Bonaiti, che sono scesi in campo insieme ai giovani di Calolziocorte per promuovere l’uso della mascherina. Un messaggio semplice e chiaro “Sono responsabile. #mimettolamascherina”, l’iniziativa chiama a raccolta i giovani per condividere una loro foto sui social e ribadire l’importanza della mascherina per il contenimento del virus.

“La campagna nasce dai giovani ma è rivolta a tutti – ha detto il consigliere Daniele Butti -. Tutti abbiamo un nemico comune che è il virus e dobbiamo utilizzare ogni mezzo per contrastarlo e la mascherina è uno di questi”.

“Spesso viene additata la movida come principale causa di questa seconda ondata, ma con questa iniziativa vogliamo mostrare che anche noi ragazzi ci uniamo per fare la nostra parte – ha detto Eleonora Rigamonti -. Dobbiamo metterci tutti la mascherina per tornare il più presto alla normalità anche nel rispetto dei sacrifici fatti finora. Vogliamo che i giovani siano un esempio”.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con i servizi sociali: “Questa iniziativa mi è subito piaciuta – ha detto l’assessore Tina Balossi -. Un grazie a chi ha pensato questa iniziativa e a tutti i giovani che hanno messo la faccia per questa campagna. Una iniziativa molto utile vista la crescita dei contagi. I cartelloni realizzati verranno messi nelle bacheche di Calolziocorte e chiederemo una mano anche ai negozi che sono aperti, poi i social faranno la loro parte”.

Sempre sul fronte covid, il comune di Calolziocorte ha aperto un’apposita sezione sul sito istituzionale (www.comune.calolziocorte.lc.it) per tenere informati tutti i cittadini sulla situazione relativa alla pandemia. Cliccando sulla sezione “Emergenza coronavirus covid-19” si può rimanere aggiornati sul numero dei positivi in città che hanno raggiunto quota 134 al 16 novembre. Inoltre è possibile trovare tutte le informazioni e i numeri di telefono utili anche per chi è positivo e vuole sapere come comportarsi.