Anche Erve celebra il 4 novembre, il sindaco ricorda le guerre in Ucraina e Israele

Corteo, Santa Messa e la cerimonia al Monumento dei Caduti

Gli alunni e le insegnanti della scuola primaria si sono esibiti con la lettura di poesie e canti

ERVE – E’ stata celebrata anche a Erve la Giornata dell’Unità Nazionale con il corteo che da piazza Unità d’Italia ha raggiunto la chiesa parrocchiale dove è stata celebrata la messa dal vicario parrocchiale don Stefano De Togni. Successivamente presso il Monumento ai Caduti è stata deposta una corona d’alloro con la lettura di tutti i nomi dei Caduti ervesi nelle due Guerre.

Il sindaco Giancarlo Valsecchi nel suo discorso ha richiamato la guerra in Ucraina ancora in corso e quella scoppiata recentemente con l’assalto terroristico di Hamas del 7 ottobre a Israele che ha già causato a Gaza oltre 9000 vittime. Ha citato Papa Francesco con una sua frase pronunciata più volte nei suoi discorsi e sempre più attuale: “Viviamo una terza guerra mondiale combattuta a pezzi”.

Il primo cittadino ha ringraziato il gruppo Alpini, i rappresentanti delle associazioni, gli alunni e le insegnanti della scuola primaria che, successivamente alla lettura del Bollettino della Vittoria, si sono esibiti con la lettura di poesie e canti. E’ stato poi rivolto un saluto accolto da applausi all’alpino Franco Milesi, classe 1924, reduce della seconda guerra mondiale che, per motivi di salute, non era presente come lo scorso anno alla cerimonia.