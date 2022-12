Babbo Natale torna in sella per fare del bene con gli Innominati Bikers

Appuntamento sabato 17 dicembre a Vercurago

I motociclisti porteranno doni ai bambini della Casa San Girolamo

VERCURAGO – Nuova iniziativa benefica del Motoclub Innominati Bikers. Dopo il grande successo registrato lo scorso anno, Babbo Natale torna in sella alla moto per fare del bene. L’appuntamento, a cui tutti i motociclisti sono invitati, è per sabato 17 dicembre quando i bikers, vestiti da Babbo Natale, andranno a portare i regali ai bambini della Casa di San Girolamo a Somasca.

L’evento è aperto a tutti i tipi di moto. Il programma prevede il ritrovo alle ore 14 presso piazzale Figini a Vercurago. Alle 14.30 è fissata la partenza del motogiro che passerà da Lecco e si concluderà alla Casa San Girolamo dove ci sarà l’incontro con i bambini. Dopo la consegna dei doni ci sarà un aperitivo con vin brulè e foto ricordo. Info e prenotazioni: 366 5240159.