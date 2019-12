Calolzio. Applausi per il Premiato Corpo Musicale Donizetti

Successo per il tradizionale concerto di Santa Cecilia

Molto apprezzata anche l’esibizione della Donizetti Junior Band

CALOLZIOCORTE – Il Premiato Corpo Musicale Gaetano Donizetti ha celebrato la sua festa annuale in onore di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicanti. Lo scorso sabato 30 novembre si è tenuto il concerto nella chiesa della Beata Vergine Maria di Lourdes e domenica 1 dicembre la festa è proseguita con l’accompagnamento musicale della Santa Messa, cui è seguito il momento di commemorazione al cimitero e poi la conclusione con il pranzo conviviale.

Seguitissimo il concerto, la chiesa non ha potuto contenere tutti, con molte persone rimaste in piedi. Ma gli applausi a scena aperta e prolungati, soprattutto al termine dei brani della prima sezione del concerto, che tradizionalmente il Maestro Colombo dedica alla parte più classica, hanno coronato un anno di impegno e seria preparazione.

La Banda Donizetti quindi ha trascorso la festa concludendo in bellezza l’anno musicale e consegnando i riconoscimenti, che quest’anno sono stati riservati al Maestro Gianni Colombo per i 20 anni di attività alla Direzione artistica di Maestro concertatore e direttore; ricordati anche i 10 anni di presidenza di Paolo Autelitano, eletto nel 2009. Tra i musicanti, Orietta Milani per i 35 anni di attività, Giuseppe Moneta e Chiara Gandolfi 10 anni; infine il primo anno di Anna Maria Valleri.

Junior Band, musicanti in erba

Prosegue con risultati positivi l’attività di promozione giovanile a favore della cultura musicale bandistica proposta dalla Scuola Allievi del Premiato Corpo Musicale Gaetano Donizetti di Calolziocorte. Con riferimento ai Maestri che seguono individualmente gli allievi lungo l’anno, e con la preparazione a cura del Maestro direttore Francesco Chimienti, i giovani allievi della “Donizetti Junior Band” hanno ottimamente figurato in brani impegnativi eseguiti in apertura del Concerto di Santa Cecilia, sabato 30 novembre.

La Donizetti Junior Band ha avuto quest’anno diverse occasioni di esibirsi pubblicamente, a partire dal saggio musicale del maggio scorso, e inoltre ha partecipato con alcuni suoi componenti al concerto proposto al teatro Jolly di Olginate nel pomeriggio del 1° dicembre da Anbima (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome), in collaborazione con altre cinque Junior Band. “Il consueto Open day della Donizetti sarà proposto nei primi mesi del prossimo anno, per continuare una felice tradizione culturale e musicale, patrimonio del territorio che vive nella Banda, dove si tramanda di generazione in generazione ormai, come è nel caso della Donizetti, da due secoli”.