Calolzio. Con la Pro Loco la caccia al tesoro in auto, iscrizioni già aperte

La Pro Loco organizza un nuovo evento

Iscrizioni aperte per la caccia al tesoro in auto

CALOLZIOCORTE – La Pro Loco di Calolziocorte organizza la 1^ edizione della Caccia al Tesoro in auto. L’appuntamento è per il 21 settembre (in caso di maltempo l’evento è rinviato al 28 settembre) ma le iscrizioni sono già aperte.

Per partecipare è necessario dare la propria adesione entro il 20 settembre nella sede della Pro Loco (corso Dante) il sabato dalle 10 alle 12 o al bar Bluemoon (via Cavour, frazione Pascolo), il venerdì dalle 20.30 alle 23.

Il regolamento completo e la modulistica di partecipazione sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco di Calolziocorte. Per informazioni: 346 6715125 (Michela) o cacciaaltesorogrease@gmail.com.