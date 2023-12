Calolzio. Coro e orchestra Manzoni al fianco di Arthur Miles per beneficenza

Un Concerto di Natale strepitoso quello in programma il 4 dicembre al Dancing Lavello

L’occasione è unica perché, questa volta, i ragazzi della scuola media di Calolzio hanno fatto le cose in grande

CALOLZIOCORTE – Un appuntamento da non perdere quello in programma lunedì 4 dicembre con il Concerto di Natale della Scuola media statale Alessandro Manzoni di Calolziocorte. I ragazzi del orchestra e del coro si esibiranno al fianco dell’artista internazionale Arthur Miles, con alle spalle una lunga carriera tra blues, soul e dance. Sarà una serata all’insegna della grande musica, senza però dimenticare la solidarietà perché il ricavato andrà in favore di Telethon e della ricerca scientifica.

L’invito al concerto è rivolto a tutti i cittadini, l’augurio è quello di poter riempire il Dancing Lavello. L’occasione è davvero unica perché, questa volta, i ragazzi della scuola media Manzoni hanno fatto le cose davvero in grande. L’evento comincerà alle ore 20.45, i ragazzi fino a 18 anni potranno entrare gratuitamente, mentre per tutti gli altri è prevista un’offerta di 5 euro per Telethon.