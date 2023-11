Calolzio. Dal 1° dicembre apre la pista di pattinaggio sul ghiaccio

Tariffe agevolate per tutti i ragazzi delle scuole

“L’iniziativa è stata pensata per la possibilità di divertirsi senza uscire dal proprio territorio”

CALOLZIOCORTE – Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Calolziocorte, grazie all’impegno dell’assessore agli eventi Cristina Valsecchi e al supporto degli sponsor, ha deciso di installare la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Vittorio Veneto davanti al municipio.

“La pista si aprirà il 1° dicembre, l’iniziativa è stata pensata per dare ai ragazzi la possibilità di divertirsi senza uscire dal proprio territorio e di passare giornate insieme invece di rimanere nelle proprie abitazioni con in mano uno smartphone. Come gli anni precedenti abbiamo concordato con il gestore la possibilità di dare a tutti i ragazzi delle scuole un’agevolazione per poter accedere alla pista con gli sconti”.

Le tariffe

Dal lunedì al giovedì il costo dell’ingresso è di 5,00 € (per tutto il tempo fino alla riconsegna dei pattini). Venerdì, sabato e domenica il costo sarà di 7,00 € (per tutto il tempo fino alla riconsegna dei pattini). Per coloro che avessero la necessità di utilizzare il pinguino, il costo del noleggio è di 3,00 € + 1,00 € di cauzione che verrà restituito alla riconsegna del pinguino.

Gli orari