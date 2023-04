Calolzio. Dalla Regione 150 mila euro contro il dissesto idrogeologico

Tra i Comuni beneficiari della provincia anche Calolzio

Serviranno per realizzare interventi di messa in sicurezza in via Favirano

CALOLZIO – C’è anche Calolzio tra i comuni della Provincia di Lecco beneficiari del contributo regionale contro il dissesto idrogeologico: stanziati 150 mila euro per la messa in sicurezza di via Favirano, a seguito dell’evento franoso verificatosi lo scorso gennaio.

“Non possiamo che essere soddisfatti di questo ennesimo finanziamento – commenta l’amministrazione – ricordiamo anche i fondi ricevuti per interventi sul Carpine per un importo pari a 700 mila euro, segno che il collegamento con l’amministrazione regionale continua a portare i suoi frutti a Calolzio”.

La Regione ha dato il via libera per erogare 3,8 milioni di euro da destinare a cinque interventi in Provincia di Lecco contro il dissesto idrogeologico.