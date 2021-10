Il parcheggio tra via Lavello e via Padri Serviti apre dal 30 ottobre al 2 novembre

La decisione in previsione dell’incremento dell’afflusso di veicoli al cimitero

Il parcheggio, previa messa in sicurezza, verrà aperto in occasione della commemorazione dei morti

CALOLZIOCORTE – In occasione delle festività legate alla commemorazione dei morti, il comune di Calolziocorte aprirà, con un’apposita ordinanza, dal 30 ottobre al 2 novembre il nuovo parcheggio situato all’incrocio tra via Lavello e via Padri Serviti.

La decisione è stata presa in previsione del notevole incremento dell’afflusso veicolare nel parcheggio adiacente al Cimitero Maggiore di Calolziocorte, in via Fermi, che presenta una capacità limitata e non sufficiente a garantire la sosta di tutti i veicoli diretti al cimitero per la commemorazione dei defunti in queste particolari giornate.

Da qui la scelta di aprire l’area di cantiere finalizzata alla realizzazione della nuova area di pubblico posteggio, previa messa in sicurezza, per le sole giornate dal 30 ottobre 2021 al 2 novembre 2021. Contestualmente, per agevolare i flussi di traffico, davanti al cimitero saranno presenti gli agenti della Polizia Locale che saranno aiutati anche da volontari.