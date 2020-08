Calolziocorte. Lo Street Food on Tour torna al Lavello

Dal 4 al 6 settembre sul lungolago la seconda edizione

Oltre quindici cucine viaggianti con specialità italiane e internazionali

CALOLZIOCORTE – Da venerdì 4 a domenica 6 settembre ritorna la seconda edizione dello “Street Food On Tour” a Calolziocorte sul lungolago del Lavello. Una tre giorni di festa, firmata Confesercenti Bergamo, nella splendida e suggestiva location del lago, accanto al monastero del Lavello, dove gustare le migliori specialità tradizionali, italiane e internazionali proposte da oltre quindici cucine viaggianti con piatti e ingredienti per tutti i gusti: dalla paella spagnola, alla cucina messicana, crepes olandesi, cannolo ungherese, hamburger di canguro, gnocco fritto, arancini e cannoli siciliani e tanto altro.

La manifestazione, che si svolgerà con orario continuato il venerdì e il sabato dalle 10 alle 24 e la domenica dalle 10 alle 22, è organizzata da Confesercenti Bergamo in collaborazione con il Comune di Calolziocorte e si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni sul distanziamento fisico indicate dalle Autorità.

Giulio Zambelli, presidente Promozioni Confesercenti Bergamo: “Ritorniamo sul lungolago del Lavello con una manifestazione attesa da tutti per l’ampia offerta gastronomica, il livello alto della qualità dei prodotti e la bellissima e suggestiva location che rende la rende un evento unico. Ringraziamo il Comune di Calolziocorte per la continua e proficua collaborazione. L’obiettivo di tutti è la buona riuscita di un evento curato in tutti dettagli con una particolare attenzione al rispetto delle linee guida sul distanziamento fisico”.

Cristina Valsecchi, Assessore turismo ed eventi del Comune di Calolziocorte: “Per il secondo anno, nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo, siamo riusciti ad organizzare nella splendida cornice del nostro lungolago un evento che già dalla sua prima edizione ha riscosso un grande successo di pubblico. È un piacere proseguire la collaborazione con Confesercenti Bergamo e siamo certi che anche quest’anno saranno tre giorni di festa e partecipazione in completa sicurezza”.