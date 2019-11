Christmas show cooking, in 160 ai fornelli con la top chef Cinzia Fumagalli

Grande successo per l’evento organizzato al monastero

L’assessore Cristina Valsecchi: “Sono davvero molto soddisfatta”

CALOLZIOCORTE – Oltre 160 persone, nel pomeriggio di sabato, hanno partecipato al Christmas show cooking organizzato dal comune di Calolziocorte in collaborazione con la Fondazione del Lavello.

Anima dell’evento l’assessore Cristina Valsecchi che, dopo il successo dello scorso anno, ha riportato nelle sale del monastero del Lavello a Calolziocorte la top chef lecchese Cinzia Fumagalli.

“La partecipazione è stata così elevata che abbiamo dovuto fermare le iscrizioni – ha detto Cristina Valsecchi -. 163 le persone che hanno partecipato allo show cooking, suddivise in due gruppi che si sono alternati durante il bellissimo pomeriggio. E i numeri sarebbero stati anche maggiori se non avessimo fermato le prenotazioni per motivi organizzativi. Cosa dire? Io sono soddisfattissima e anche chef Cinzia Fumagalli è stata fiera della giornata e stupita per il riscontro che ha avuto l’evento”.