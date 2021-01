“Città di luci a Calolziocorte”, premiati i vincitori della prima edizione del concorso

Premi a Lidia Conti, Roberto Mischiatti e Barbara Montini

“Abbiamo voluto dare un po’ di calore alla nostra città durante queste festività natalizie”

CALOLZIOCORTE – Si è conclusa con le premiazioni dei vincitori la prima edizione del concorso “Città di luci – a Calolziocorte”. Un appuntamento fortemente voluto dall’assessore Cristina Valsecchi “per dare un po’ di calore alla nostra città durante queste festività natalizie particolari”.

L’assessore, prima delle premiazioni, ha voluto ringraziare i dieci partecipanti che hanno messo in mostra gli addobbi luminosi delle loro case: “Un concorso pensato un po’ all’ultimo momento ma che abbiamo comunque voluto organizzare per allietare questo periodo di festa – ha detto Cristina Valsecchi -. Siamo soddisfatti dell’esito e ringraziamo tutti i partecipanti. Ringraziamo anche la Pro Loco di Calolzio che ad ognuno di loro ha voluto regalare un libro. E’ un’iniziativa che riproporremo anche il prossimo anno e vedremo di migliorare ancora”.

Alla premiazione era presente anche il vice sindaco Aldo Valsecchi: “Credo che chi abita il proprio territorio e lo ama deve dimostrarlo e questa iniziativa è un esempio – ha detto -. Grazie a tutti i partecipanti e, sempre da questo input, si potrebbe organizzare anche un concorso sui balconi fioriti sempre nell’ottica di rendere più bella la nostra città”. L’amministrazione ha poi ringraziato i tre membri della giuria (Loredana Valsecchi, Simona Bonacina e Paolo Valsecchi) a cui è stato consegnato un dolce omaggio.

Il primo premio è stato assegnato a Lidia Conti (via Pergolesi), il secondo premio a Roberto Mischiatti (via Sopracornola) e il terzo premio a Barbara Montini (via Toscanini).

Le illuminazioni premiate