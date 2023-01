Controlli strutturali: chiude il ponte Cantù tra Calolzio e Olginate

Il provvedimento viabilistico sarà in vigore da martedì 24 gennaio sino a venerdì 27 gennaio dalle 9 alle 17

Verranno eseguiti dei controlli e delle verifiche strutturali al ponte Cesare Cantù

CALOLZIO /OLGINATE – Chiude il ponte Cantù tra Calolzio e Olginae per permettere l’esecuzione di controlli e verifiche strutturali.

Con un’ordinanza, la Provincia di Lecco ha previsto la chiusura totale al transito in orario diurno lungo il viadotto costruito più di 10 anni fa. Il motivo è racchiuso nella necessità di effettuare lavori per esecuzione di controlli e verifiche strutturali del ponte Cesare Cantù per cui si è deciso di chiuderlo al traffico così da tutelare l’incolumità degli utenti della strada e delle maestranze al lavoro.

