ERVE – Anche quest’anno torna la rassegna E… state a Erve giunta alla 20^ edizione e organizzata dalla Pro Loco del paese. Tanti gli appuntamenti in programma dal 29 luglio al 6 agosto, da segnalare in particolare la Festa del Goloso che si svolgerà domenica 30 luglio e la tradizionale Sagra della Polenta, giunta alla sua 28^ edizione, fissata per domenica 6 agosto.

