Erve. Interesse per la scuola ad approccio montessoriano, in tanti alla mostra

Il 13 e 14 gennaio si è tenuto un open day per illustrare la sperimentazione in atto

Un’offerta formativa pubblica unica nel territorio che sta rispondendo alle richieste di molte famiglie non solo ervesi

ERVE – Si è tenuta venerdì scorso, 13 gennaio, la mostra sui materiali montessoriani nelle nuove aule della scuola primaria di Erve, mostra che si è aperta con la proiezione dei video in cui si osservano i bambini in una mattina qualunque, occupati in lavori a scelta libera.

Un pubblico variegato di genitori interni (che hanno sostenuto le spese perché il filmaker potesse documentare le pratiche didattiche in questa scuola a identità specifica Montessori), di genitori esterni incuriositi dalla proposta e provenienti da comuni limitrofi, ma non solo; erano presenti anche insegnanti dell’istituto e insegnanti provenienti da più parti della provincia, tirocinanti e studentesse universitarie iscritte a Scienze della Formazione primaria, abitanti motivati a conoscere la nuova scuola di Erve, oltre ad amici e

sostenitori della scuola del cambiamento.

Le sollecitazioni emerse dai video hanno dato spunto a un dialogo interattivo tra il pubblico e la pedagogista-formatrice Elisa Loprete che supervisiona il progetto di sperimentazione triennale “Diamogli il mondo”. Progetto educativo-didattico giunto al suo secondo anno e sostenuto fortemente nei costi e negli intenti dall’Amministrazione comunale di Erve rappresentata alla mostra dal sindaco Giancarlo Valsecchi e dalla consigliere delegata all’istruzioni Laura Pigazzini (presente in entrambe le giornate) e dall’associazione I Cocci solidali.

La serata è proseguita con la presentazione delle nuove aule e dei materiali di sviluppo negli angoli di lavoro. Un’aula in particolare ha accolto i visitatori, quella realizzata durante la scorsa estate attraverso l’ampliamento degli spazi e l’acquisto dell’arredamento con

scaffali, banchi e sedie nonché materiali montessoriani. Sabato 14 gennaio, poi, la scuola è rimasta aperta con le insegnanti disponibili a presentare gli ambienti, i materiali e i video. La Dirigente scolastica Sabrina Scola ha presenziato a questa seconda giornata attivando uno scambio con i visitatori, le insegnanti e il sindaco.

Quella della scuola primaria di Erve rappresenta un’offerta formativa pubblica unica nel territorio lecchese che certamente sta rispondendo alle richieste di molte famiglie non solo ervesi.