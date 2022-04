Erve. La scuola primaria presenta la mostra “I materiali montessoriani”

Appuntamento da martedì 26 aprile alle ore 16

Sarà possibile visitare l’aula predisposta secondo la didattica a indirizzo montessoriano

ERVE – Martedì 26 aprile a Erve (ore 16), alla scuola primaria, verrà inaugurata la mostra dedicata alla presentazione di alcuni materiali Montessoriani e ci sarà la visita dell’aula predisposta come ambiente maestro secondo la didattica a indirizzo montessoriano.

Saranno presenti la Dirigente Scolastica professoressa Sabrina Scola, il sindaco di Erve Gianfranco Valsecchi, i rappresentanti dell’associazione I cocci solidali con il presidente Bernardino Cornara, l’esperta che supervisiona il progetto Diamogli il mondo prof.ssa Elisa Loprete di Fondazione Montessori Italia, i genitori, gli abitanti, i visitatori, l’associazione Orizzonti Montessori.

La scuola primaria di Erve

La scuola primaria di Erve ha intrapreso un percorso triennale per una trasformazione di spazi e didattica secondo un approccio a indirizzo montessoriano grazie a insegnanti specializzate con diplomi conseguiti nella frequenza di corsi riconosciuti dal MIUR e organizzati da Opera Nazionale Montessori e da Fondazione Montessori Italia. L’appuntamento vuol far conoscere il progetto Diamogli il mondo alle famiglie e agli abitanti di Erve e non, a persone che sono interessate a questo approccio, sia genitori che insegnanti di ogni ordine scolastico, perché la scuola si integri sempre più nel territorio secondo la logica di una scuola che si offre al territorio, che educa il territorio ed al territorio e di un territorio che entra sempre più nella scuola.

In particolare la scuola desidera ringraziare l’Amministrazione comunale che sostiene in modo sostanzioso il progetto dal punto di vista finanziario attraverso l’acquisto di materiali e arredi, insieme all’Associazione I cocci solidali che sostiene la supervisione agli insegnanti in questi anni di avvio: “Questi cambiamenti e investimenti vanno resi visibili, vanno compresi, e certamente, secondo il punto di vista educativo-didattico, sostenuti per una mission scolastica sempre più vicina all’apprendimento autonomo e personalizzato di ciascun bambino. La mostra e la visita all’aula quindi per cercare di avvicinarsi ai materiali di sviluppo montessoriani e all’organizzazione degli spazi in un’ aula particolare senza cattedra, in cui la disposizione degli oggetti comunica e invita alla relazione e al lavoro con gli altri e le cose”.

Orari della mostra

Martedì 26 aprile ore 16 inaugurazione e apertura della mostra.

Possibilità di visitare l’aula con ambiente predisposto per didattica a indirizzo montessoriano Giovedì 28 aprile dalle 15.15 alle 17.15

Venerdì 29 aprile dalle 15.15 alle 17.15

Sabato 30 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17

Ingresso con green pass e mascherina solo da porta laterale (direttamente in aula motoria isolata).

IL VOLANTINO DELLA MOSTRA